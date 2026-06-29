Ostojić: U subotu svi putevi Srba treba da vode u Bratunac

U subotu svi putevi, svakog Srbina, treba da vode u Bratunac rekao je ministar rada i boračko - invalidske zaštite Srpske, Radan Ostojić, nakon sastanka predsjednika Republike Srpske Siniše Karana sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču 1992-1995. godine.

"To je mjesto našeg hodočašća i sjećanja na gnusne zločine nad civilima i djecom. Cijeli 20. vijek je obilježen stradanjima. Nama Srbima istorija se ponavlja. Zločini u Podrinju dešavaju se i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Imajući u vidu stradanje srpskog naroda i građanskog rata ne smijemo zaboravljati", rekao je Ostojić.

U Bratuncu smo 4. jula, da se pomolimo ali i kažemo međunarodnoj zajednici da je srpski narod postradao, tamo smo i da pitamo zašto i dalje postoji selektivna pravda a nema pravde za žrtve i potomke.

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"Zašto se samo Srbima sudi, a ne zločincima", rekao je Ostojić.

Ne smijemo zaboraviti i moramo mlađe generacije učiti da ne smiju zaboraviti, jer poznavajući zločine iz prošlosti možemo spriječiti neke druge u budućnosti, rekao je Ostojić.

"Naš dalji put treba voditi u nezavisnost jer to je garant slobode i opstanka srpskog naroda na ovim prostorima", istakao je Ostojić.

Centralno obilježavanje i pomen za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila biće održani 4. jula u Bratuncu.

Podsjećamo, u Istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom: "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

(RTRS)