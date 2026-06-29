Viktor heklač učio poznate ličnosti da heklaju: Nije odustao od svog sna nakon gašenja profila

Dječak Viktor Mitić, poznat i kao Viktor heklač, svojim umijećem heklanja osvojio je srca javnosti. Naime, Viktor je u videima koje je dijelio na Instagramu pokazao ogorman talenat i ljubav prema heklanju ćilima. Međutim, veliko razočarenje i nepravdu je doživio kada je njegov profil ugašen.

Iako ga je to rastužilo, podrška koju je dobio pokazala je da nije sam u svemu tome.

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Organizovano druženje sa Viktorom

Danas je organizovano posebno druženje sa Viktorom, kojem su prisustvovali brojni građani, ali i poznate ličnosti, kako bi mu pružili podršku i pomogli da nastavi da razvija svoj nesvakidašnji talenat.

Humana akcija imala je i poseban cilj - sav prihod od svake kafe koju su gosti popili u toku dvočasovnog druženja doniraće se za kupovinu materijala koji je Viktoru potreban za heklanje.

On je sada otkrio kako se osjećao kada mu se to dogodilo.

- Baš mi je bilo loše, bilo mi je žao jer sam imao puno pratilaca. Ali ne odustajem sada sam na Tiktoku tako da mislim da ću tu da se probijem - rekao je dječak.

Viktora je došlo da podrži mnogo poznatih ličnosti, a on je priznao koliko mu to znači.

- Puno mi znači, pogotovo od poznatih ličnosti. Zahvalan sam svima koji su došli i da kažem, popijte što više kafa - rekao je on pa otkrio šta je sve donio na druženje.

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Viktor ne gubi nadu da ćevratiti svoj profil

- Nekako ćemo pokušati da ga vratimo, a sad se nadam da ćemo se na TikToku probiti - rekao je Viktor.

Njemu se ubrzo pridružio i pjevač Princ od Vranje kojeg je dječak pozvao da ga nauči heklanju, a on je otkrio da je kao mali ponekad heklao:

- Heklao sam kao mali... Nana mi je uvijek davala pošto je ona heklala... Sad ćemo da vidimo da li sam ostario, da li mi se tresu ruke - poručio je pjevač.

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Svojom kreativnošću i posvećenošću ovom starom zanatu, Viktor je pokazao da talenat ne poznaje godine. Njegovi ručni radovi i famozni ćilim izazvali su divljenje širom Srbije, a mnogi nisu ostali ravnodušni na činjenicu da se dječak, umjesto uobičajenih hobija, s velikom ljubavlju bavi vještinom koja čuva tradiciju.

Umjesto da ga gašenje naloga obeshrabri, Viktor je dobio još veću podršku ljudi koji vjeruju u njegov talenat i žele da mu pomognu da nastavi da stvara ono po čemu je postao prepoznatljiv.

(Telegraf.rs)