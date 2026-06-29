Prodanović: Narod koji ne pamti svoje žrtve nema budućnost

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Lazar Prodanović istakao je da je cilj da se u subotu, 4. jula, u Bratuncu dostojanstveno oda počast za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila.
"U fokusu su nam djeca koja su najnevinije žrtve. Moramo da njegujemo kulturu sjećanja na svoje žrtve jer narod koji to ne radi neće imati svoju budućnost", rekao je Prodanović novinarima u Banjaluci.
On je dodao da Odbor želi da se ovakva stradanja nikada ne dogode nijednom narodu na ovim prostorima, te da je moralna, etička i ljudska obaveza poštovanje žrtve, ne umanjujući bilo čije tragedije.
"Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije će sa najvišim sveštenstvom služiti Svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon toga slijedi litija, a onda će predstavnici žrtava ukazati prisutnima na besmisao proteklog rata", rekao je Prodanović.
On je upozorio da uprkos svim tragedijama pravosudne institucije BiH, nažalost, nisu dovoljno uradile kada je riječ o pomirenju ovdašnjih naroda.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan održao je danas sastanak sa predstavnicima institucija i organizacija povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču 1992-1995.
Pomen za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila sa područja srednjeg Podrinja i Birča u Odbrambeno-otadžbinskom ratu biće održan u subotu, 4. jula, u Bratuncu, prenosi Srna
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