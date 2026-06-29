Karan pred sjednicu PIK-a: Srpska neće dati legitimitet imenovanjima mimo Aneksa 10

Sutra je sjednica PIK o imenovanju visokog predstavnika. Stav Republike Srpske, od prvog dana, jeste u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, rekao je predsjednik Srpske, Siniša Karan.

"Sve što nije u okviru Aneksa 10 je problematično i neće Srpska dati legitimitet. Kristijan Šmit je djelovao mimo toga i kao neko ko nije visoki predstavnik. Naše primjedbe su u pravcu da visokog predstavnika predlažu strane a odgovarajuća rezolucija je suštinske prirode. U tom smislu mi posmatramo ovaj proces", rekao je Karan.

Kako je naveo, PIK nije "dejtonsko tijelo" već političko.

"To je manifestacija sile koja smatra da može da gazi međunarodno pravo", rekao je Karan.

RTRS