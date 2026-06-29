Kvad pokosio djevojku na trotoaru, ostala teško povrijeđena

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć oko 20 časova u Sjenici, kada je vozač kvada Lambert S. (22), kako se sumnja, vozilom udario djevojku (25) koja je u tom trenutku bila na trotoaru.

Nesreća se, prema nezvaničnim saznanjima, dogodila u naselju Stavalj u Sjenici. Vozač se kretao Ulicom Milovana Jovanovića prema centru grada kada je izgubio kontrolu nad vozilom.

Kada je izgubio kontrolu, vozač kvada prešao je na desnu stranu, sišao sa kolovoza i na trotoaru udario u pješaka, koji je od siline udarca pao na tlo.

Stanje povrijeđene djevojke

Kako tvrde mediji, u saobraćajnoj nesreći teže je povrijeđena Sena N. (25).

Djevojka je zadobila prelom ključne kosti; nije životno ugrožena, ali će biti upućena na dalje liječenje u Opštoj bolnici Užice.

Srbija Pravosnažna presuda: Pedofilu iz vrtića 20 godina zatvora

Na mjesto nesreće odmah su stigli pripadnici Policijske stanice Sjenica i obavili uviđaj.

O slučaju je obaviješteno Osnovno javno tužilaštvo, odakle navode da ima elemenata krivičnog djela "Teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja". Predloženo je da se Lambertu S. odredi zadržavanje do 48 sati.

Vozač kvada odranije poznat policiji

Kako tvrde mediji, mladić koji je vozio kvad, Lambert S., poznat je policiji.

Prema informacijama koje navodno posjeduju mediji, kod njega je prošle godine pronađena određena količina marihuane, zbog čega je tada uhapšen i protiv njega je podnesena krivična prijava, prenosi Kurir.