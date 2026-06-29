Lidl stiže na još jednu lokaciju u BiH

Njemački trgovački gigant Lidl (Lidl) nastavlja pripreme za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, a BiznisInfo.ba otkriva još jednu lokaciju na kojoj će graditi svoj maloprodajni objekat.

Prema informacijama BiznisInfo.ba, novi Lidl biće izgrađen u Čapljini, čime ovaj hercegovački grad ulazi među sredine u kojima njemačka kompanija razvija svoju buduću prodajnu mrežu.

Iako se i ranije nezvanično govorilo da je Čapljina među gradovima u kojima Lidl planira investirati, sada je izvjesno da će projekat biti realizovan, a poznata je i tačna lokacija budućeg objekta.

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Na jednoj od najprometnijih lokacija u Hercegovini

Lidl će biti izgrađen u naselju Tasovčići, na samom ulazu u Čapljinu. Riječ je o parceli smještenoj uz veliki kružni tok na kojem se ukrštaju magistralni pravci prema Mostaru i Sarajevu, Neumu, centru Čapljine, Stocu i graničnom prelazu Doljani prema Hrvatskoj.

Zbog takvog položaja, riječ je o jednoj od najfrekventnijih lokacija u ovom dijelu Hercegovine, kojom svakodnevno prolaze hiljade vozila, posebno tokom ljetne turističke sezone, kada veliki broj putnika saobraća prema Jadranskoj obali.

Na ilustraciji je označena lokacija budućeg Lidl marketa u Čapljini. U neposrednoj blizini već je otvoren TC Korner park (Corner Park), a planirana je izgradnja još jednog trgovačkog centra.

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U neposrednoj blizini nalazi se i hotel „Prezident“ (President), jedan od najpoznatijih hotelskih objekata u ovom dijelu Hercegovine.

Rađa se nova trgovačka zona

Posebno je zanimljivo da Lidl neće biti jedini veliki trgovački objekat na ovoj lokaciji. Neposredno uz njegov budući market, prema informacijama BiznisInfo.ba, paralelno se priprema izgradnja još jednog velikog trgovačkog centra.

Istovremeno, svega nekoliko desetina metara dalje, ranije ove godine otvoren je tržni centar Korner park, čime ovaj dio Čapljine ubrzano prerasta u novu trgovačku zonu.

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To znači da će se na relativno malom prostoru nalaziti čak tri velika maloprodajna kompleksa, što bi moglo potpuno promijeniti trgovačku sliku juga Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući izuzetnoj saobraćajnoj povezanosti i neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom, očekuje se da ova zona neće privlačiti samo stanovnike Čapljine i okolnih hercegovačkih gradova, već i kupce iz susjedne Hrvatske, kao i brojne turiste koji tokom cijele godine prolaze ovim pravcem.

Lidl ubrzava pripreme za dolazak u BiH

Lidl posljednjih mjeseci intenzivno razvija mrežu budućih prodajnih objekata širom Bosne i Hercegovine.

Kompanija je već pokrenula ili priprema gradnju marketa u više gradova, među kojima su Sarajevo, Banjaluka, Zenica, Mostar, Gračanica, Bijeljina, Zvornik, Bihać, Livno i mnogi drugi, dok je Čapljina najnoviji grad u kojem će njemački trgovački lanac imati svoje prisustvo.

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Dolazak Lidla dodatno će pojačati konkurenciju u maloprodaji na jugu zemlje, ali i potvrditi da Hercegovina postaje jedno od najzanimljivijih područja za ulaganja velikih trgovačkih lanaca.

Kako saznaje BiznisInfo.ba, upravo lokacija u Tasovčićima trebalo bi u narednim godinama da postane novo trgovačko središte juga Bosne i Hercegovine.