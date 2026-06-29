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Zašto fudbaleri na Svjetskom prvenstvu masovno nose roze kopačke?

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 10:56

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Зашто фудбалери на Свјетском првенству масовно носе розе копачке?
Foto: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Analiza novinske agencije Rojters pokazuje da oko 70 odsto od više od 520 analiziranih fudbalera iz 48 reprezentacija učesnica Svjetskog prvenstva nosi roze kopačke.

Zašto baš roze?

To što su gotovo svi veliki proizvođači istovremeno izabrali istu nijansu nije rezultat dogovora. Riječ je o tome da Najk, Adidas, Puma i drugi koriste iste prognoze trendova.

Još dvije godine prije Svjetskog prvenstva, međunarodne agencije za trendove proglasile su „električnu fuksiju“ (Electric Fuchsia) bojom ljeta 2026. godine. Riječ je o upadljivoj neonskoj nijansi između intenzivne roze i jake ljubičaste, koja je osmišljena tako da se posebno ističe na televizijskim ekranima i pod reflektorima.

Više pažnje na terenu

Upravo u tome je njena najveća prednost. Roze boja jasno se izdvaja od zelenog travnjaka i omogućava da igrači odmah privuku pažnju, čak i na malim ekranima pametnih telefona ili u kratkim snimcima na društvenim mrežama.

Lorens Đimeno, sportski preduzetnik i osnivač Austrijske koledž sportske lige (Austrian College Sports League, ACSL), ima veliko iskustvo na tržištu sportske opreme. Za ACSL je, zajedno sa partnerom K.Noah, razvijao fudbalske i košarkaške dresove, a posljednjih mjeseci je u Austriji privukao mnogo pažnje i prodajom takozvanog „carskog dresa“ (Kaisertrikot).

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„Vidljivost je važna. Na primjer, ne postoje zelene fudbalske kopačke. I u prodavnici je vidljivost važna. Dijete uđe i odmah ga privuku jarke boje, kao što su neonsko žuta, narandžasta ili roze“, rekao je Đimeno u podkastu „Majndgejms“ (Mindgames) Lukasa Riglera.

Mesi, kao jedna od najvećih zvijezda, ima posebne Adidasove kopačke u bojama Argentine. Ipak, kada je riječ o ostatku ponude na Svjetskom prvenstvu, paleta boja jasno je ograničena na roze.

Лионел Меси
Lionel Mesi

„Simbolizuje hrabrost i samoizražavanje“

I društveno značenje ove boje se promijenilo. Roze u vrhunskom sportu odavno više nije tabu, već simbol samopouzdanja, individualnosti i hrabrosti.

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Prema navodima proizvođača, mnogi profesionalci danas čak sami traže upadljive varijante boja. Direktor u Pumi Dominik Gatije to je objasnio ovako:

„Roze je boja koja simbolizuje hrabrost i samoizražavanje. Najbolji igrači svijeta žele maksimalnu pažnju na najvećoj sceni.“

I reprezentativci Austrije uglavnom su igrali u roze kopačkama. U posljednjem meču grupne faze protiv Alžira Marsel Zabicer bio je jedini koji ih nije nosio.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

kopačke

roza boja

Svjetsko prvenstvo 2026

fudbaleri

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