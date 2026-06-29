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PU Trebinje upozorava: Za paljenje korova bez obavještenja kazne do 1.000 KM

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 12:22

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пожар ватра шибље ниско растиње коров
Foto: Tanjug/Milena Koprivica/ bg

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve građane da budu dodatno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, s obzirom da trenutne vremenske prilike pogoduju nekontrolisanom širenju plamena.

Takođe, građani treba da obrate pažnju na sve druge okolnosti koje mogu uticati na izazivanje požara i da vatru ni u kojem trenutku ne ostavljaju bez nadzora. Vatrena stihija se širi mnogo brže nego što ljudi očekuju i često mala nepažnja izazove velike posljedice po imovinu i živote ljudi. Policijski službenici apeluju na sve vlasnike seoskih imanja da pokose oko svog posjeda i na taj način zaštite svoju imovinu.

Opušci bačeni na određena mjesta, dno staklene flaše i drugi naizgled bezazleni predmeti po ovakvim temperaturama i na lako zapaljivim mjestima i površinama mogu dovesti veoma lako i brzo do katastrofalnih posljedica.

Podsjećamo, Zakonom o zaštiti od požara iz novembra 2019. godine, kao jednu od mjera zaštite zabranjuje paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještenja vatrogasno-spasilačke jedinice. Zakonom je propisana novčana kazna od 100 do 1.000 KM za ona fizička lica koja pale korov i drugi poljoprivredni otpad bez obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i ukoliko ne preduzmu sve potrebne mjere i radnje s ciljem sprečavanja širenja vatre.

Oni koji ne preduzmu mjere predostrožnosti prilikom paljenja vatre, te izazovu materijalnu štetu, Policijska uprava Trebinje će sankcionisati u skladu sa važećim zakonskim propisima, saopšteno je iz PU Trebinje.

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PU Trebinje

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kazne

Vatrogasci

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