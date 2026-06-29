Након више од двије деценије откривена велика тајна филма Зона Замфирова

Аутор:АТВ редакција
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Велика тајна чувеног филма Зона Замфирова, снимљеног 2002. године, откривена је након више од двије деценије. Ријеч је о Зониној песми, која је обиљежила филм.
Чувена нишка рок група "Галија" недавно је обрадовала публику наступом у једном локалу у Београду, гдје су се чланови бенда осврнули на своју дугогодишњу каријеру.
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Том приликом, одјекнули су звуци насловне нумере из филма “Зона Замфирова“ из 2002. године, пројекта који и даље суверено носи титулу најгледанијег домаћег филма у биоскопима.
Музика из овог остварења редитеља Здравка Шотре стекла је огромну популарност, па су пјесме, поред “Галије”, пјевали и сами глумци из филма, Биља Крстић и “Бистрик”, Предраг Миросављевић и други. Занимљиво је да је “Зонина пјесма” недавно поново постала веома актуелна, с обзиром на то да је све више младенаца бира за свој први плес на вјенчањима.
Иако је филм сниман на аутентичним локацијама широм Србије, укључујући Ниш, Пирот и Сокобању, насловна пјесма заправо уопште није настала у Нишу. Продуцент филма, Мирослав Митић, тек недавно је подијелио праву истину о њеном настанку, откривши да је овај безвременски хит створен врло спонтано на једној плажи.
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О томе како је пјесма настала, Митић је рекао:
"Шетамо Пеца и ја словенском плажом и за два сата смислимо цијелу пјесму. Буди лијепа сјећања, на неко лијепо вријеме. Ова пјесма је доказ да за кратко вријеме може да настане дјело које се слуша и послије толико година".
Војин је играо лик Манета, а једном приликом испричао је детаље са снимања.
"Шотра је у сценарију написао за Манета: 'Види овог, овај је прави мајстор како игра'. Ја му кажем: 'Добро, Шотра, како ћу ја ово да одглумим?', а он ми одговара: 'Иди на фолклор'. И тако сам сваке вечери ишао на часове и то код неког баџе који ми је додијелио да вјежбам компликовано, старинско коло", рекао је тада Војин, пише "Нова".
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“Онда дођем послије 10 дана на снимање и Шотра ме пита: 'Јеси ли увјежбао коло?', а ја кажем: 'Јесам'. Затим Николи Ђуричку и осталима објасни шта треба да раде, и они за 15 секунди одиграју оно што сам ја 10 дана вјежбао. Кажем себи: 'Нема везе, сада ћу да покидам'. И крене снимање, и ја одиграм. Одем до Шотре и кажем му: 'Дај ми да видим како сам одрадио сцену'. Он премота снимак и ја схватим да је ме је снимао до груди. Кажем му: 'Јеси ли луд? Сваког дана снимам 12 сати, некада и више, а послије тога идем на фолклор. Не знам гдје сам, будим се у пет ујутру, а ти ми не снимиш ноге'. На то ће он: 'Ајде, богати, видјело би се да не знаш, овако се види да знаш'".
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