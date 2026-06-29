Logo

Након више од двије деценије откривена велика тајна филма Зона Замфирова

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:26

Коментари:

0
Зона Замфирова
Фото: Промо

Велика тајна чувеног филма Зона Замфирова, снимљеног 2002. године, откривена је након више од двије деценије. Ријеч је о Зониној песми, која је обиљежила филм.

Чувена нишка рок група "Галија" недавно је обрадовала публику наступом у једном локалу у Београду, гдје су се чланови бенда осврнули на своју дугогодишњу каријеру.

Виктор Митић

Србија

Виктор хеклач учио познате личности да хеклају: Није одустао од свог сна након гашења профила

Том приликом, одјекнули су звуци насловне нумере из филма “Зона Замфирова“ из 2002. године, пројекта који и даље суверено носи титулу најгледанијег домаћег филма у биоскопима.

Музика из овог остварења редитеља Здравка Шотре стекла је огромну популарност, па су пјесме, поред “Галије”, пјевали и сами глумци из филма, Биља Крстић и “Бистрик”, Предраг Миросављевић и други. Занимљиво је да је “Зонина пјесма” недавно поново постала веома актуелна, с обзиром на то да је све више младенаца бира за свој први плес на вјенчањима.

Иако је филм сниман на аутентичним локацијама широм Србије, укључујући Ниш, Пирот и Сокобању, насловна пјесма заправо уопште није настала у Нишу. Продуцент филма, Мирослав Митић, тек недавно је подијелио праву истину о њеном настанку, откривши да је овај безвременски хит створен врло спонтано на једној плажи.

Затвор

Србија

Правоснажна пресуда: Педофилу из вртића 20 година затвора

О томе како је пјесма настала, Митић је рекао:

"Шетамо Пеца и ја словенском плажом и за два сата смислимо цијелу пјесму. Буди лијепа сјећања, на неко лијепо вријеме. Ова пјесма је доказ да за кратко вријеме може да настане дјело које се слуша и послије толико година".

Посебан задатак за Војина Ћетковића

Војин је играо лик Манета, а једном приликом испричао је детаље са снимања.

"Шотра је у сценарију написао за Манета: 'Види овог, овај је прави мајстор како игра'. Ја му кажем: 'Добро, Шотра, како ћу ја ово да одглумим?', а он ми одговара: 'Иди на фолклор'. И тако сам сваке вечери ишао на часове и то код неког баџе који ми је додијелио да вјежбам компликовано, старинско коло", рекао је тада Војин, пише "Нова".

Пуцњава у Штадеу, петоро мртвих

Свијет

Ново хапшење након убиства пет људи у Њемачкој

“Онда дођем послије 10 дана на снимање и Шотра ме пита: 'Јеси ли увјежбао коло?', а ја кажем: 'Јесам'. Затим Николи Ђуричку и осталима објасни шта треба да раде, и они за 15 секунди одиграју оно што сам ја 10 дана вјежбао. Кажем себи: 'Нема везе, сада ћу да покидам'. И крене снимање, и ја одиграм. Одем до Шотре и кажем му: 'Дај ми да видим како сам одрадио сцену'. Он премота снимак и ја схватим да је ме је снимао до груди. Кажем му: 'Јеси ли луд? Сваког дана снимам 12 сати, некада и више, а послије тога идем на фолклор. Не знам гдје сам, будим се у пет ујутру, а ти ми не снимиш ноге'. На то ће он: 'Ајде, богати, видјело би се да не знаш, овако се види да знаш'".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зона Замфирова

Филм

пјесма

Галија

Зонина пјесма

Коментари (0)

Више из рубрике

Народно позориште Републике Српске

Култура

Позоришта у Бањалуци отказала представе због врућина

3 д

0
Срђа Бјелогрлић

Култура

Директор Културно-спортског центра Гацко Срђа Бјелогрлић поднио оставку

4 д

0
Радионица Тренинг за сјећања инспирисана истоименом збирком поезије аутора Вите Маринковића 28. јуна у Монеу

Култура

Зашто неке тренутке памтимо цијели живот? Одговор стиже на посебном догађају у Бањалуци

6 д

0
Бубамарац

Култура

Бубамарац напунио салу: Премијерно приказан спот за пјесму "Моје мило Требиње"

1 седм

0

  • Најновије

16

17

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

16

07

Жена на +40 заспала поред базена: Задобила тешке опекотине, љекари јој се боре за живот

15

51

Одлука Владе: 4. јул Дан жалости у Српској

15

49

Да ли упаљена клима током ноћи нарушава сан?

15

48

Возили сте на пакленој врући: Једна грешка кад станете може уништити мотор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима