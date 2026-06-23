Зашто неке тренутке памтимо цијели живот? Одговор стиже на посебном догађају у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Радионица Тренинг за сјећања инспирисана истоименом збирком поезије аутора Вите Маринковића 28. јуна у Монеу
Да ли се лијепа сјећања планирају или настају спонтано? Зашто неке тренутке памтимо цијели живот? Шта је то што обичан дан претвори у успомену која нам враћа осмијех на лице и годинама касније?
Управо ова питања биће у фокусу овогодишњег Тренинга за сјећања, који ће се одржати 28. јуна од 20 х у познатом бањалучком Монет Кафе Бару под називом „Како се стварају лијепа сјећања?“
Кроз интерактиван разговор и занимљиве увиде стручњака који се баве људским понашањем, психолози Наташа Пивашевић и Огњен Тадић приближиће нам како настају успомене, зашто неке тренутке носимо са собом цијели живот и какву улогу у томе имају емоције, односи и искуства. Тема ће бити представљена кроз примјере из свакодневног живота, личне приче и ситуације у којима ће се свако моћи препознати.
Посебан дио програма доноси наступ акустичног састава ЈМП, који се након више година поново окупља управо вођен темом ове радионице – сјећањима која нас повезују и тренуцима које не заборављамо. Чланови бенда су некада заједно стварали музику, а њихово поновно окупљање представља и личну причу о пријатељству, времену и успоменама које трају.
ЈМП је прошле године учествовао у стварању посебног тренутка на промоцији збирке „Тренинг за сјећања“, када су извели пјесму „Мој новац“, компоновану на стихове Вите Маринковића. И ове године публика ће имати прилику да чује музичке интерпретације пјесама из збирке, спајајући поезију, музику и емоције у јединствено искуство.
Позивамо све који желе да застану на тренутак, осврну се на оно што памте и открију како настају сјећања која нас обликују, да нам се придруже 28. јуна у Монеу од 20 часова.
Можда баш ово вече постане дио најљепших успомена.
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