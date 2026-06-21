Бубамарац напунио салу: Премијерно приказан спот за пјесму "Моје мило Требиње"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дјечји хор "Бубамарац" из Требиња одржао је у препуној сали Културног центра у овом граду годишњи концерт, на којем је премијерно приказан спот за пјесму "Моје мило Требиње".
"Имали смо богат и шаролик програм, а овом је приликом премијерно приказан и спот за нашу пјесму 'Моје мило Требиње', која је објеручке прихваћена од најмлађе, а, како видим, и од оне старије публике", рекао је руководилац хора Милисав Сукоњица.
"То је био један пројекат у називу 'Моје мило Требиње', онако како је Дучић причао и писао о своме Требињу. Ми смо направили једну лијепу пјесму и направили смо један лијеп спот", додао је он.
Иначе, спот за ову пјесму су радили сниматељи Алтернативне телевизије Немања Зиројевић и Славенко Вукасовић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
1 д0
Култура
3 д0
Култура
3 д0
Култура
4 д0
Најновије
22
56
22
47
22
43
22
30
22
20
Тренутно на програму