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Бубамарац напунио салу: Премијерно приказан спот за пјесму "Моје мило Требиње"

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 21:39

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Бубамарац
Фото: Screenshot / YouTube

Дјечји хор "Бубамарац" из Требиња одржао је у препуној сали Културног центра у овом граду годишњи концерт, на којем је премијерно приказан спот за пјесму "Моје мило Требиње".

"Имали смо богат и шаролик програм, а овом је приликом премијерно приказан и спот за нашу пјесму 'Моје мило Требиње', која је објеручке прихваћена од најмлађе, а, како видим, и од оне старије публике", рекао је руководилац хора Милисав Сукоњица.

"То је био један пројекат у називу 'Моје мило Требиње', онако како је Дучић причао и писао о своме Требињу. Ми смо направили једну лијепу пјесму и направили смо један лијеп спот", додао је он.

Иначе, спот за ову пјесму су радили сниматељи Алтернативне телевизије Немања Зиројевић и Славенко Вукасовић.

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Тагови :

Бубамарац

Требиње

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