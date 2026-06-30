Avion morao prinudno da sleti zbog orla

Odmah nakon polijetanja, avion koji je trebao da leti iz Prištine za Berlin, morao je da sleti ranije. Prinudno slijetanje obaveljno je zbog sumnje da je orao udario u jedan od motora odmah nakon polijetanja.

Prema riječima jednog putnika u avionu, incident se dogodio ubrzo nakon polijetanja, kada je ptica udarila u motor, oštetivši mu turbinu. Avion je ostao u vazduhu oko 20 minuta prije nego što je bezbjedno sletio u Prištini.

Nakon slijetanja, let za Berlin je otkazan.

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Putnik je naglasio da je situacija sve vrijeme bila pod kontrolom zahvaljujući profesionalizmu pilota, koji je uspio da bezbjedno vrati avion na aerodrom.

U vezi sa slučajem, još uvijek nema zvaničnog saopštenja avio-kompanije.

(Telegraf.rs)