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Avion morao prinudno da sleti zbog orla

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 18:50

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Авион
Foto: pexels/Miguel Armas

Odmah nakon polijetanja, avion koji je trebao da leti iz Prištine za Berlin, morao je da sleti ranije. Prinudno slijetanje obaveljno je zbog sumnje da je orao udario u jedan od motora odmah nakon polijetanja.

Prema riječima jednog putnika u avionu, incident se dogodio ubrzo nakon polijetanja, kada je ptica udarila u motor, oštetivši mu turbinu. Avion je ostao u vazduhu oko 20 minuta prije nego što je bezbjedno sletio u Prištini.

Nakon slijetanja, let za Berlin je otkazan.

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Putnik je naglasio da je situacija sve vrijeme bila pod kontrolom zahvaljujući profesionalizmu pilota, koji je uspio da bezbjedno vrati avion na aerodrom.

U vezi sa slučajem, još uvijek nema zvaničnog saopštenja avio-kompanije.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

avion

Priština

prinudno slijetanje

orao

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