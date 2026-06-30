Avion morao prinudno da sleti zbog orla

Autor:ATV redakcija
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Odmah nakon polijetanja, avion koji je trebao da leti iz Prištine za Berlin, morao je da sleti ranije. Prinudno slijetanje obaveljno je zbog sumnje da je orao udario u jedan od motora odmah nakon polijetanja.
Prema riječima jednog putnika u avionu, incident se dogodio ubrzo nakon polijetanja, kada je ptica udarila u motor, oštetivši mu turbinu. Avion je ostao u vazduhu oko 20 minuta prije nego što je bezbjedno sletio u Prištini.
Nakon slijetanja, let za Berlin je otkazan.
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Putnik je naglasio da je situacija sve vrijeme bila pod kontrolom zahvaljujući profesionalizmu pilota, koji je uspio da bezbjedno vrati avion na aerodrom.
U vezi sa slučajem, još uvijek nema zvaničnog saopštenja avio-kompanije.
(Telegraf.rs)
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