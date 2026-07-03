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Mladić (17) poginuo na ljetovanju u Grčkoj: Pao s terase hotela, policija uhapsila radnika trafike

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ATV redakcija
03.07.2026 12:19

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Foto: pexels/cottonbro studio

Mladić iz Engleske (17), koji je u ranim jutarnjim satima u petak pao sa balkona hotela u Halandriju (Grčka), proglašen je mrtvim zbog oštećenja na mozgu. On je u vrlo kritičnom stanju prebačen u bolnicu gde je podlegao povredama.

U međuvremenu, policija sprovodi istragu kako bi razjasnila okolnosti pod kojima je došlo do teške nesreće, piše Protema.

Prema dostupnim informacijama, utvrđeno je da su prije nesreće maloljetnik i njegov prijatelj nezakonito kupili alkohol u jednom kiosku.

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Da bi im kupovina bila omogućena, pokazali su lažnu vozačku dozvolu. Zaposleni koji im je prodao alkohol uhapšen je zbog izlaganja maloljetnika opasnosti i zbog kršenja zakona o alkoholu i duvanu.

(telegraf)

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Grčka

poginuo mladić

Ljetovanje

Policija

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