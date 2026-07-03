Turska zabranila da LGBT kruzer pristane u njihovim lukama

Turske vlasti zabranile su kruzeru namijenjenom američkim LGBTQ+ putnicima da pristane u lukama, pozivajući se na zaštitu "moralnih standarda" i "porodičnih vrijednosti".

Odluku je u četvrtak potvrdio izvršni direktor kompanije koja organizuje mediteransku turneju.

Kruzer "Od Atine do Venecije", koji isplovljava iz Grčke 5. jula, trebalo je dva dana kasnije da pristane u turskoj luci Kušadasi, a zatim nastavi put prema Istanbulu.

Putovanje organizuje kompanija Atlantis Ivents. Međutim, lokalne vlasti u Turskoj otkazale su posjetu uz obrazloženje da je brod unajmila grupa "poznata po ponašanjima nespojivim sa našim društvom i našim moralnim vrijednostima".

Organizator: "Šokiran sam, ovo nam se dešava prvi put"

Na brodu Skarlet Lejdi, koji je u vlasništvu kompanije Virdžin Vojedžiz, očekuje se više od 1.000 putnika, većinom iz Sjedinjenih Američkih Država. Iz Atlantis Iventsa su saopštili da su, "zbog okolnosti izvan njihove kontrole", bili primorani da promijene plan putovanja te da će brod umjesto u Tursku pristati u Kairu u Egiptu te na grčkom ostrvu Kritu.

"Iskreno, ovo je prilično šokantno. A razlog je to što smo gej grupa", rekao je Rič Kembel, predsjednik i izvršni direktor Atlantis Iventsa, za Si-En-En komentarišući tursku odluku.

"Jako me zabrinjava kada neka zemlja odluči da može da bira koje će turiste pustiti, a koje neće", dodao je.

Kembel je istakao kako je ovo prvi put u 36 godina poslovanja da je kompaniji "izričito rečeno da negdje ne smijemo da pristanemo zbog onoga što jesmo". Naglasio je da se ne radi o političkom aktivizmu.

"Mi nismo politička organizacija. Ne dolazimo ni zbog čega drugog osim da trošimo novac, dobro se zabavimo, idemo na izlete i budemo izuzetno puni poštovanja prema svakoj kulturi koju posjetimo", rekao je Kembel.

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