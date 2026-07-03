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Meteorolozi upozoravaju na talas ekstremnih vremenskih uslova

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 09:23

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Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Svjetska meteorološka organizacija (SMO) upozorila je danas da se El Ninjo već razvio i da će se brzo intenzivirati u snažan klimatski događaj između jula i septembra, povećavajući vjerovatnoću ekstremnih vremenskih uslova u nekoliko dijelova svijeta.

Prema mjesečnom sezonskom klimatskom izveštaju SMO, temperature površine mora u ekvatorijalnom Pacifiku već pokazuju jasno odstupanje od prosjeka, a modeli vodećih klimatskih centara ukazuju na dalje i brzo zagrevanje okeana. Agencija navodi da postoji velika podudarnost prognoza, što povećava pouzdanost projekcija.

Prirodni fenomen koji se javlja svakih nekoliko godina

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji se javlja kada se centralni i istočni ekvatorijalni Tihi okean zagreje, uzrokujući promijene u obrascima vetra, pritiska i padavina na globalnom nivou. Javlja se u proseku svake dvije do sedam godina i obično traje devet do dvanaest mjeseci.

Svjetska meteorološka organizacija (SMO) klasifikuje El Ninjo kao slab, umjeren, jak i veoma jak, a trenutna prognoza ukazuje na razvoj u kategoriju jakog događaja, trećeg od četiri nivoa.

Očekuje se da će se uslovi El Ninja brzo pojačati.

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„Uslovi El Ninja su već prisutni i očekuje se da će se brzo pojačati, povećavajući rizik od suša, obilnih padavina i toplotnih talasa na kopnu i toplotnih talasa na moru“, rekla je generalna sekretarka SMO Selest Saulo.

Organizacija upozorava da će se efekti postepeno širiti na više regiona tokom jeseni na severnoj hemisferi, sa vrhuncem koji se obično beleži između novembra i februara.

Iznadprosječne temperature i kontrasti u padavinama

Prema prognozama, većina kopnenih područja između 60 stepeni južne i 60 stepeni sjeverne geografske širine mogla bi da doživi temperature iznad proseka.

Istovremeno, očekuje se izrazit kontrast u padavinama - povećane padavine u delovima jugozapadnog dijela Sjedinjenih Država i smanjene padavine iznad Indijskog potkontinenta i većeg dijela Australije.

Klimatske promjene mogu pojačati efekte El Ninja

SMO ističe da nema dokaza da klimatske promjene povećavaju učestalost El Ninja, ali da zagrevanje okeana i atmosfere može pojačati njegove efekte, posebno u obliku ekstremnih vremenskih događaja.

Organizacija takođe upozorava da El Ninjo može podstaći razvoj uragana u centralnom i istočnom Pacifiku, a istovremeno smanjiti njihovu aktivnost u Atlantskom okeanu.

SMO jača sisteme ranog upozoravanja kako bi zemlje mogle blagovremeno da reaguju i ublaže posljedice po poljoprivredu, zdravlje i infrastrukturu.

(indeks)

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El Ninjo

Super El Ninjo

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