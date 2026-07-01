Шпанија биљежи други најтоплији јун у историји: Екстремне врућине однијеле скоро 900 људи

Аутор:АТВ редакција
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Шпанија је завршила јун са другим највишим температурама у историји, а национална метеоролошка агенција Аемет описала је мјесец као „изузетно врућ“.
Екстремне врућине су такође однијеле животе, са процијењених 900 смртних случајева повезаних са високим температурама забиљеженим у јуну, извјештава Евроњуз .
Просјечна температура у континенталној Шпанији била је 23,2 °C, што је 3,2 °C изнад просјека за период од 1991. до 2020. године. Само је јун 2025. био топлији, са просјеком од 23,6 °C, откако је Аемет почео да води историјске записе 1961. године.
Топлотни талас који је обиљежио крај мјесеца такође је оборио неколико дневних рекорда. Дани 22. и 23. јуна били су најтоплији јунски дани икада забиљежени од најмање 1950. године. Агенција је епизоду назвала „изванредном“ због њеног интензитета, трајања и географског распрострањености, посебно на сјеверу земље, где су оборени бројни температурни рекорди.
Екстремне врућине су имале озбиљан утицај на здравље становништва. Систем за дневно праћење морталитета (MoMo), који надгледа Министарство здравља, процјењује да се око 900 смртних случајева током мјесеца може приписати високим температурама. Више од 600 ових смртних случајева догодило се током недјеље топлотног таласа.
Закључно са уторком, искључујући коначне податке за последње дане јуна, систем је процијенио 892 смртна случаја, што овај јун чини другим највећим бројем смртних случајева повезаних са врућином откако су таква мјерења почела 2015. године.
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МоМо систем не броји директно смртне случајеве за које је потврђено да су узроковани врућином, већ израчунава вишак морталитета. То ради тако што упоређује забиљежене смртне случајеве са бројем који би се очекивао за тај период и повезује их са епизодама потенцијално опасних температура.
Топлотни талас који је погодио већи дио копна и Балеарских острва између 22. и 24. јуна део је растућег тренда. Топлотни таласи нису само чешћи и интензивнији ових дана, већ се јављају и раније у години, продужавајући трајање лета.
Подаци агенције Аемет показују да су између 1975. и 2000. године у континенталној Шпанији забиљежена само два јунска топлотна таласа. У периоду од 2000. до 2025. године, овај број је порастао на десет.
Стручњаци повезују овај феномен са глобалним загревањем изазваним емисијом гасова стаклене баште, који углавном потичу од употребе фосилних горива. Чињеница да су два најтоплија јуна у историји била посљедња два одражава тренд који је очигледан и на глобалном нивоу, гдје су температурни рекорди све чешћи, а посљедње године се сврставају међу најтоплије икада забиљежене.
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