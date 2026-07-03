Raketni napad Ukrajinaca na Belgorod i Brjansku oblast, ima žrtava

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Ukrajinske snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U napadu je poginula jedna žena, saopštio je Operativni štab regiona.

Ukrajinski napad dronovima na Brjansku oblast Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova-kamikaza na Brjansku oblast, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Jegor Kovaljčuk. Oboreno 155 ukrajinskih dronova Ruska PVO je tokom noći oborila 155 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

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