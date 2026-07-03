Logo

Raketni napad Ukrajinaca na Belgorod i Brjansku oblast, ima žrtava

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 08:29

Komentari:

0
Ракетни напад Украјинаца на Белгород и Брјанску област, има жртава
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Ukrajinske snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U napadu je poginula jedna žena, saopštio je Operativni štab regiona.

Ukrajinski napad dronovima na Brjansku oblast

Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova-kamikaza na Brjansku oblast, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Jegor Kovaljčuk.

Oboreno 155 ukrajinskih dronova

Ruska PVO je tokom noći oborila 155 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Kijev

Komentari (0)

Pročitajte više

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico otkrio da li će Slovačka pružiti vojnu pomoć Ukrajini

18 h

0
Начелник Генералштаба поднио извјештај Путину: Ово су биле мете у Кијеву

Svijet

Načelnik Generalštaba podnio izvještaj Putinu: Ovo su bile mete u Kijevu

23 h

0
Почела руска одмазда: Жесток напад на Кијев, познато и шта су циљали

Svijet

Počela ruska odmazda: Žestok napad na Kijev, poznato i šta su ciljali

1 d

0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.

Svijet

"Moskva će poštovati principe Međunarodnog humanitarnog prava"

1 d

0

Više iz rubrike

Ебола вирус ДР Конго 2026. доктори

Svijet

Zabrinjavajuće brojke: Raste broj umrlih od ebole

2 h

0
Демографски слом Њемачке: Рођено најмање беба још од Другог свјетског рата, једна група има раст

Svijet

Demografski slom Njemačke: Rođeno najmanje beba još od Drugog svjetskog rata, jedna grupa ima rast

3 h

0
Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

Svijet

Stravične scene: Muškarac se zapalio ispred sjedišta UN u znak protesta

3 h

0
Жена претражује рушевине зграде оштећене у земљотресима који су погодили Ла Гваиру у Венецуели у четвртак, 2. јула 2026. године.

Svijet

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na najmanje 2.595

3 h

0

  • Najnovije

10

38

"Politikom i odlučnošću Milorada Dodika SNSD sve jači i spremniji"

10

32

PU Banjaluka uputila apel građanima da ne nasjedaju na lažne SMS poruke

10

28

„Najteže je što nema ni grob. Nemam gdje da mu prislužim svijeću“

10

26

Turska zabranila da LGBT kruzer pristane u njihovim lukama

10

24

Banka humanog mlijeka UKC Srpske primljena u Evropsku asocijaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima