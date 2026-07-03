Raketni napad Ukrajinaca na Belgorod i Brjansku oblast, ima žrtava

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ukrajinske snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U napadu je poginula jedna žena, saopštio je Operativni štab regiona.
Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova-kamikaza na Brjansku oblast, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Jegor Kovaljčuk.
Ruska PVO je tokom noći oborila 155 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
18 h0
Svijet
23 h0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
10
38
10
32
10
28
10
26
10
24
Trenutno na programu