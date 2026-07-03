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Stravične scene: Muškarac se zapalio ispred sjedišta UN u znak protesta

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 07:27

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Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста
Foto: Društvene mreže

Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku, sinoć se zapalio muškarac. Prema izvještajima lokalnih medija i video snimaka s društvenih mreža, on je neposredno prije toga, oko 19 sati po lokalnom vremenu, na trotoar položio zastavu povezanu s tibetanskom vladom u egzilu.

Nadzorne kamere UN zabilježile su kako muškarac postavlja zastavu, a potom se zapalio. U kritičnom je stanju prevezen u bolnicu Belevue. Policija je pokrenula istragu o incidentu. Na mjestu događaja pronađeni su i papiri na kojima je navodno bila ispisana poruka: “Kina, van iz Tibeta“. Zastava je na trotoaru ostala otprilike sat vremena nakon incidenta prije nego što je uklonjena.

Zastava koju je muškarac istaknuo simbol je neuspješnog ustanka protiv kineske vlasti iz 1959. godine. Nakon sloma tog ustanka, u sjevernoj Indiji uspostavljeni su tibetanski parlament i vlada u egzilu.

Kina ne priznaje tu administraciju te ustraje na stajalištu da je Tibet dio Kine još od 13. vijeka. Peking je kontrolu nad regijom preuzeo 1951. godine, što opisuje kao “mirno oslobođenje”. S druge strane, Dalaj Lama tvrdi da je Tibet u trenutku ulaska kineske Narodnooslobodilačke vojske bio neovisna država, prenosi Avaz.

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zapalio se muškarac

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