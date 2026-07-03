Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na najmanje 2.595

Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedjelje pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 2.595, izjavila je danas privremena predsjednica zemlje Delsi Rodrigez.

Ona je rekla da je broj stradalih povećan za oko 300 u odnosu na prethodni dan, ali još uvijek nije objavljena procjena broja nestalih niti konačan broj žrtava, prenosi Si-En-En.

Sumnje u zvanične podatke dodatno su pojačane nakon što je forenzički patolog iz savezne države La Gvaira, jednog od najteže pogođenih područja, za Ci-En-En rekao da broj koji saopštava vlada "ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih".

Prema rečima patologa, improvizovana mrtvačnica u kojoj radi obrađuje oko 400 tijela dnevno, dok su kapaciteti hladnjača potpuno popunjeni.

Zbog nedostatka prostora, vreće sa telima privremeno se ostavljaju na otvorenom, gde visoke temperature ubrzavaju raspadanje posmrtnih ostataka.

Svijet Muškarac izvučen ispod ruševina osam dana nakon razornih zemljotresa

"La Gvaira je neopisiva. Toliko je slučajeva, toliko porodica. Najteže su pogođene porodice sa nižim prihodima", rekla je patološkinja.

Ona je navela da mnoge porodice same izvlače teijla svojih najbližih iz ruševina i donose ih u mrtvačnice, jer spasilačke službe ne uspijevaju da odgovore na razmjere katastrofe.

Prve procene Američkog geološkog zavoda ukazuju na veliku verovatnoću da je u zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale poginulo više desetina hiljada ljudi, Tanjug.

Sličnu procjenu izneo je i koordinator Ujedinjenih nacija za Venecuelu Đanluka Rampolja del Tindaro, koji je rekao da međunarodne organizacije računaju na broj žrtava veći od do sada objavljenog.