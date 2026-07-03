Zabrinjavajuće brojke: Raste broj umrlih od ebole

Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da je do sada potvrđeno 1.460 slučajeva ebole u Kongu.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje, prenosi Srna