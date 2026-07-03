Zabrinjavajuće brojke: Raste broj umrlih od ebole

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.
U saopštenju se navodi da je do sada potvrđeno 1.460 slučajeva ebole u Kongu.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje, prenosi Srna
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