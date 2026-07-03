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Zabrinjavajuće brojke: Raste broj umrlih od ebole

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 08:07

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Ебола вирус ДР Конго 2026. доктори
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, file

Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da je do sada potvrđeno 1.460 slučajeva ebole u Kongu.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje, prenosi Srna

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Ebola virus

ljekari

korona virus

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Kongo

Uganda

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