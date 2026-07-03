Logo

Tramp objavio AI video u kojem kao doktor liječi De Nira i druge kritičare

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 08:48

Komentari:

0
Трамп објавио АИ видео у којем као доктор лијечи Де Нира и друге критичаре
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenim mrežama video-snimak generisan vještačkom inteligencijom (AI) na kojem se predstavlja kao ljekar koji navodno liječi svoje poznate kritičare od izmišljenog stanja nazvanog "Trampov poremećaj" (TDS).

Snimak, koji je objavljen na Trampovom nalogu na platformi "Istina", prikazuje vještački generisane verzije više javnih ličnosti koje su se ranije javno protivile Trampu i njegovoj administraciji, uključujući glumce Rouzi O'Donel, Vupi Goldberg, Roberta De Nira, Edvarda Nortona i Džuliju Roberts.

Vještački generisana verzija glumca Roberta De Nira govori da zbog protivljenja Trampu "nije mogao da jede, nije mogao da spava i da je sve oko sebe činio nesrećnim".

Na snimku se Tramp pojavljuje u bijelom ljekarskom mantilu sa stetoskopom i tvrdi da nije bio siguran da može da pomogne osobama koje pate od TDS-a, izraza koji on i njegovi politički saveznici koriste za opisivanje, kako navode, "iracionalnog protivljenja njegovoj politici".

"Plan liječenja" koji AI verzija Trampa uključuje gašenje "lažnih vijesti", molitvu i ispijanje dijetalne koka-kole kako bi se ublažili simptomi navodnog poremećaja.

Bijela kuća je najnoviji video-snimak opisala kao dio predsjednikovog političkog i komunikacionog stila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Robert De Niro

Komentari (0)

Više iz rubrike

Спасиоци претражују рушевине три дана након што су земљотреси погодили Ла Гваиру, Венецуела, у суботу, 27. јуна 2026.

Svijet

"Poginuli gotovo svi zvaničnici La Gvaire"

2 h

0
Ракетни напад Украјинаца на Белгород и Брјанску област, има жртава

Svijet

Raketni napad Ukrajinaca na Belgorod i Brjansku oblast, ima žrtava

2 h

0
Ебола вирус ДР Конго 2026. доктори

Svijet

Zabrinjavajuće brojke: Raste broj umrlih od ebole

2 h

0
Демографски слом Њемачке: Рођено најмање беба још од Другог свјетског рата, једна група има раст

Svijet

Demografski slom Njemačke: Rođeno najmanje beba još od Drugog svjetskog rata, jedna grupa ima rast

3 h

0

  • Najnovije

10

38

"Politikom i odlučnošću Milorada Dodika SNSD sve jači i spremniji"

10

32

PU Banjaluka uputila apel građanima da ne nasjedaju na lažne SMS poruke

10

28

„Najteže je što nema ni grob. Nemam gdje da mu prislužim svijeću“

10

26

Turska zabranila da LGBT kruzer pristane u njihovim lukama

10

24

Banka humanog mlijeka UKC Srpske primljena u Evropsku asocijaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima