Tramp objavio AI video u kojem kao doktor liječi De Nira i druge kritičare

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenim mrežama video-snimak generisan vještačkom inteligencijom (AI) na kojem se predstavlja kao ljekar koji navodno liječi svoje poznate kritičare od izmišljenog stanja nazvanog "Trampov poremećaj" (TDS).

Snimak, koji je objavljen na Trampovom nalogu na platformi "Istina", prikazuje vještački generisane verzije više javnih ličnosti koje su se ranije javno protivile Trampu i njegovoj administraciji, uključujući glumce Rouzi O'Donel, Vupi Goldberg, Roberta De Nira, Edvarda Nortona i Džuliju Roberts.

Vještački generisana verzija glumca Roberta De Nira govori da zbog protivljenja Trampu "nije mogao da jede, nije mogao da spava i da je sve oko sebe činio nesrećnim".

Na snimku se Tramp pojavljuje u bijelom ljekarskom mantilu sa stetoskopom i tvrdi da nije bio siguran da može da pomogne osobama koje pate od TDS-a, izraza koji on i njegovi politički saveznici koriste za opisivanje, kako navode, "iracionalnog protivljenja njegovoj politici".

"Plan liječenja" koji AI verzija Trampa uključuje gašenje "lažnih vijesti", molitvu i ispijanje dijetalne koka-kole kako bi se ublažili simptomi navodnog poremećaja.

Bijela kuća je najnoviji video-snimak opisala kao dio predsjednikovog političkog i komunikacionog stila.