"Poginuli gotovo svi zvaničnici La Gvaire"

Gotovo svi regionalni zvaničnici venecuelanske države La Gvaira poginuli su u nedavnom zemljotresu u Venecueli, izjavila je vršilac dužnosti venecuelanskog predsjednika Delsi Rodrigez.

"Direktori brojnih agencija u La Gvairi su poginuli. Gotovo svi zvaničnici su poginuli u toj najugroženijoj državi", rekla je Rodrigezova novinarima u Karakasu.

Rodrigezova je podsjetila da je u zemljotresima oštećeno 728 zgrada, a da je 127 sravnjeno sa zemljom.

Ona je navela da se nakon prva dva snažna zemljotresa dogodilo još više od 800 dodatnih potresa.

Rodrigezova je dodala da će Vlada Venecuele do kraja dana saopštiti koje ekonomske mjere će preduzeti radi obnove zemlje.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su 24. juna Venecuelu u razmaku od manje od jednog minuta, usmrtivši 2.295 ljudi, prenosi Srna.