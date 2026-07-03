Pakistan: Poginulo 40 ljudi prilikom pada autobusa u jarak

Foto: Tanjug/AP Photo/Ali Raza

Najmanje 40 ljudi poginulo je kada je autobus upao u dubok jarak pored puta u pakistanskoj pokrajini Beludžistanu, saopštili su zvaničnici Vlade i agencije za spasavanje.

U saopštenju agencije se navodi da je povrijeđeno osmoro ljudi, prenio je Rojters. Prema navodima agencije, u autobusu je bilo ukupno 48 ljudi, koji su putovali iz Kvete u Islamabad.

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