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Pakistan: Poginulo 40 ljudi prilikom pada autobusa u jarak

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 09:39

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Пакистан полиција војска људи војно и возило хитне помоћи
Foto: Tanjug/AP Photo/Ali Raza

Najmanje 40 ljudi poginulo je kada je autobus upao u dubok jarak pored puta u pakistanskoj pokrajini Beludžistanu, saopštili su zvaničnici Vlade i agencije za spasavanje.

U saopštenju agencije se navodi da je povrijeđeno osmoro ljudi, prenio je Rojters.

Prema navodima agencije, u autobusu je bilo ukupno 48 ljudi, koji su putovali iz Kvete u Islamabad.

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