Tramp: Komično je da SAD nastave ovim jednostranim putem sa NATO-om

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je "komično" da Sjedinjene Države nastave, kako je naveo, jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da Alijansa nije bila tu kada je Vašingtonu bila potrebna pomoć.

"Komično je da SAD nastavljaju ovim jednostranim putem kada odnos nije recipročan. Nisu bili tu za nas!!!", napisao je Tramp na društvenoj mreži „Istina“, manje od nedjelju dana prije samita transatlantskog saveza u Ankari.

Tramp je više puta kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a.

Današnju objavu je potkrepio grafikonom na kojem je prikazano koliko koja članica izdvaja novca za NATO - SAD 999 milijardi dolara, naspram 90,5 milijardi koje izdvaja Velika Britanija, 66,5 milijardi dolara Francuska, Italija 48,8 milijardi i Poljska 44,3 milijarde dolara, prenosi Sputnjik.