Utakmica BiH-SAD najgledaniji TV prenos u istoriji fudbala u Americi

Iako je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država, utakmica je ušla u istoriju.

Američka televizijska kuća Foks Sports objavila je da je duel osmine finala između SAD-a i Bosne i Hercegovine postao najgledaniji fudbalski TV prenos na engleskom jeziku u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Prema preliminarnim podacima, utakmicu je pratilo čak 24,5 miliona gledalaca, dok je u jednom trenutku prenos dostigao vrhunac od impresivnih 31,8 miliona gledalaca.

FOX Sports soars into the record books! 🇺🇸



🏆 The MOST-WATCHED SOCCER TELECAST in English-language U.S. history 🏆



👀 Peak Audience: 31.883 M viewers 👀



Per preliminary numbers, 24.429 million viewers tuned in for the #USMNT’s @FIFAWorldCup 2026 Round of 32 victory over… pic.twitter.com/QniYs2u4Bh — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) July 2, 2026

Iz Foks Sportsa poručili su da je riječ o rekordu svih vremena za prenos fudbala utakmice na engleskom jeziku u SAD-u, čime je susret protiv Bosne i Hercegovine ušao u istorijske knjige.

Velikom interesovanju doprinijela je činjenica da je riječ o nokaut fazi Svjetskog prvenstva, ali i odličnim nastupima američke reprezentacije, koja je pobjedom nad Bosnom i Hercegovinom izborila plasman u osminu finala.

Bez obzira na rezultat, reprezentacija Bosne i Hercegovine bila je dio događaja koji je postavio novi istorijski rekord gledanosti američke televizije kada je riječ o fudbalskim prenosima, piše Avaz