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Utakmica BiH-SAD najgledaniji TV prenos u istoriji fudbala u Americi

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 10:18

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Утакмица БиХ-САД најгледанији ТВ пренос у историји фудбала у Америци
Foto: Tanjug / AP / Martin Meissner

Iako je reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država, utakmica je ušla u istoriju.

Američka televizijska kuća Foks Sports objavila je da je duel osmine finala između SAD-a i Bosne i Hercegovine postao najgledaniji fudbalski TV prenos na engleskom jeziku u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Prema preliminarnim podacima, utakmicu je pratilo čak 24,5 miliona gledalaca, dok je u jednom trenutku prenos dostigao vrhunac od impresivnih 31,8 miliona gledalaca.

Iz Foks Sportsa poručili su da je riječ o rekordu svih vremena za prenos fudbala utakmice na engleskom jeziku u SAD-u, čime je susret protiv Bosne i Hercegovine ušao u istorijske knjige.

Velikom interesovanju doprinijela je činjenica da je riječ o nokaut fazi Svjetskog prvenstva, ali i odličnim nastupima američke reprezentacije, koja je pobjedom nad Bosnom i Hercegovinom izborila plasman u osminu finala.

Bez obzira na rezultat, reprezentacija Bosne i Hercegovine bila je dio događaja koji je postavio novi istorijski rekord gledanosti američke televizije kada je riječ o fudbalskim prenosima, piše Avaz

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Bosna i Hercegovina

Sjedinjene Američke Države

Fudbal utakmica

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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