Modrić se ne miri s porazom, udario na VAR

Hrvatska je završila Svjetsko prvenstvo, a kapiten Luka Modrić nije krio razočaranje poslije poraza od Portugala (2:1).

Iako nije želio da govori o mogućem oproštaju od reprezentacije, bio je veoma oštar kada je komentarisao odluke sudija i upotrebu VAR tehnologije.





"Nije vrijeme da sada pričam o tome. Vrlo brzo ćete saznati", kratko je odgovorio na pitanje o nastavku reprezentativne karijere.

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Mnogo više emocija pokazao je kada je govorio o spornim sudijskim odlukama, za koje smatra da su direktno uticale na ishod utakmice.





"Utakmicu možemo da podijelimo na dva dijela. U prvom poluvremenu nismo bili na svom nivou, bili smo previše povučeni. U nastavku smo odigrali fenomenalno, jednu od naših najboljih utakmica. Mogli smo sve da riješimo i ranije, ali nismo iskoristili šanse. Poslije toga dogodile su se stvari koje su za mene nevjerovatne", rekao je Modrić.





Posebno se osvrnuo na poništen gol Hrvatske u 13. minutu sudijske nadoknade.





"Sudija kaže da je Matanović igrao loptom, ali gledali smo snimke i nigdje se ne vidi da ju je dodirnuo. Ako nije igrao loptom, onda nema ni ofsajda".





Najviše bure izazvala je situacija u kojoj je poslije intervencije VAR sobe dosuđen penal za rivala, a upravo je to bio detalj koji je Modrić najžešće kritikovao.





"Da je situacija bila obrnuta, VAR se nikada ne bi uključio. Govorio sam još kada je uveden da mi se ne dopada. Vremenom se pokazalo da može da bude koristan, ali se koristi pogrešno ili selektivno, u zavisnosti od toga protiv koga se igra".





Kapiten Hrvatske smatra da u spornoj situaciji nije bilo elemenata za najstrožu kaznu.





"VAR treba da reaguje samo kada je greška sudije stopostotno, odnosno 200 odsto jasna. Ako postoji bilo kakva siva zona, nema razloga da se uključuje. Ovo nije nikakav penal. Obojica igrača se guraju, nije ga Vlašić povukao, već se drže i obojica padaju. Zbog ovakve situacije ne može da se dosudi penal na ovakvoj utakmici".





Modrić veruje da njegova reprezentacija često trpi štetu zbog odluka iz VAR sobe.





"To me najviše nervira. Uvijek ide na našu štetu. Nećemo tražiti alibi u tome, ali ovakve odluke odlučuju sudbine, menjaju raspoloženje cijele ekipe i utiču na sve za šta se borite i odričete. Imamo mnogo mladih igrača i teško je kada im se ovako nešto dogodi".





Na pitanje da li mu je teže pao ovaj poraz ili eliminacija sa Evropskog prvenstva 2008. godine, odgovorio je:





"Teško je porediti. Ono iz 2008. godine teško da može biti bolnije, ali i ovaj poraz mnogo boli. Takav je fudbal – pobjede i porazi su njegov sastavni dio".





Otkrio je i da mu je posebno teško bilo da vidi saigrače u suzama.





"Mateo, Petar i ostali plakali su jer nam Hrvatska mnogo znači. Živimo za svaku utakmicu i svaku pobedu. Kada izgubite na velikom takmičenju, imate osjećaj da ste razočarali ljude koji vas podržavaju. Nekada je zaista teško zadržati emocije".

(B92)