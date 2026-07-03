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Premijer Moldavije podnio ostavku

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 09:46

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застава Молдавије небо јарбол
Foto: Pexel/ Mihai Gutsan

Premijer Moldavije Aleksandru Munteanu saopštio je da podnosi ostavku na toj funkciji.

"Odlučio sam da se povučem onog trenutka kada sam shvatio da ne mogu više da vršim dužnost u skladu sa mojim principima i uvjerenjima", napisao je Munteanu na "Iksu".

On nije naveo konkretan razlog podnošenja ostavke, prenosi Srna

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Aleksandar Munteanu

premijer podnio ostavku

Moldavija

ostavka

premijer

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