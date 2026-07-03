Premijer Moldavije podnio ostavku

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Premijer Moldavije Aleksandru Munteanu saopštio je da podnosi ostavku na toj funkciji.

"Odlučio sam da se povučem onog trenutka kada sam shvatio da ne mogu više da vršim dužnost u skladu sa mojim principima i uvjerenjima", napisao je Munteanu na "Iksu". On nije naveo konkretan razlog podnošenja ostavke, prenosi Srna

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