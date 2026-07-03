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Ukrajinski dron pogodio pijacu u Zaporoškoj oblasti: Ima poginulih i ranjenih

03.07.2026 11:32

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Дрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Ukrajinski dron pogodio je gradsku pijacu u Tokmaku, izjavio je gubernator Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki, prenose RIA Novosti.

"Trenutno znamo da ima poginulih i ranjenih", napisao je na Maksu.

Kako je dodao, povređeni su prevezeni u okružnu bolnicu i pruža im se medicinska pomoć, a hitne i operativne službe rade na licu mesta.

"Napad se nastavlja", naglasio je Balicki.

Napomenuo je da su vlasti mobilisale sve raspoložive kapacitete zdravstvenog sistema, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

dron

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