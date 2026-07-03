Ukrajinski dron pogodio pijacu u Zaporoškoj oblasti: Ima poginulih i ranjenih

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Ukrajinski dron pogodio je gradsku pijacu u Tokmaku, izjavio je gubernator Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki, prenose RIA Novosti.
"Trenutno znamo da ima poginulih i ranjenih", napisao je na Maksu.
Kako je dodao, povređeni su prevezeni u okružnu bolnicu i pruža im se medicinska pomoć, a hitne i operativne službe rade na licu mesta.
"Napad se nastavlja", naglasio je Balicki.
Napomenuo je da su vlasti mobilisale sve raspoložive kapacitete zdravstvenog sistema, prenosi RT Balkan.
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