Medvedev: Čestitamo, Finska, sada ste na popisu ruskih nuklearnih meta

Zamjenik predsjednika ruskog Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev izjavio je da se Finska našla na spisku mogućih meta za ruske nuklearne napade nakon što je ukinula zabranu uvoza nuklearnog oružja.

"Finska je ukinula zabranu primanja nuklearnog oružja na svoju teritoriju. Šta to mijenja za Fince? Samo jednu sitnicu: njihova zemlja je sada na spisku ruskih nuklearnih meta. Čestitamo, Finska, dostigli ste vrhunac bezbjednosti!", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks.

Finland has lifted its ban on hosting nuclear weapons. What does that change for the Finns? Just one minor thing: their country is now on Russia's nuclear target list. Rejoice, Finland, you’ve reached peak security! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 2, 2026

Novi zakon stupio na snagu prije dva dana

Finski predsjednik Aleksandar Stub prošle sedmice potpisao je izmjene Zakona o nuklearnoj energiji kojima se dopuštaju uvoz, tranzit i prevoz nuklearnog oružja preko teritorije Finske. Zakon je stupio na snagu 1. jula. Njime se ukidaju dosadašnja ograničenja za takve aktivnosti, a finsko zakonodavstvo prilagođava se novom bezbjednosnom okruženju nakon ulaska zemlje u NATO.

Finska vlada saopštila je da su izmjene usmjerene na jačanje NATO-ove sposobnosti odvraćanja u vrijeme pogoršane bezbjednosne situacije u Evropi i kako kažu "ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu".

Finski ministar odbrane Anti Hakanen ranije je izjavio da će nova pravila omogućiti Finskoj da u potpunosti iskoristi NATO-ov nuklearni kišobran za zaštitu zemlje. Pri tome je naglasio da Helsinki ne planira rasporediti nuklearno oružje na svojoj teritoriji.

I predsjednik Stub zauzeo je isti stav, poručivši da Finska želi biti punopravna članica NATO-a bez ikakvih ograničenja, ali da ne namjerava na svom teritoriju stacionirati savezničko nuklearno oružje.