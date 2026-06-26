Mještani Dragočaja peti dan bez vode: "Razočarani smo, iscrpljeni i bez nade"

Peti dan bez vode, redukcije, suve česme i ogorčeni građani. Nevjerovatno, ali u 2026. godini, u pojedinim banjalučkim naseljima voda je postala luksuz, dok istovremeno na drugim lokacijama danima nekontrolisano teče niz ulicu.

Kako je moguće da naselja u najvećem gradu Republike Srpske imaju ovakav problem i kada će građani konačno dobiti osnovne uslove za život? Mještani jednog dijela Dragočaja danima uopšte nemaju vode.

"Hvala vam što ste svjedoci ove situacije iz koje očigledno nema izlaza. Ista je situacija. Mi smo samo iscrpljeni, bez nade i razočarani i negdje sigurno da ćemo u vikend ući bez vode", kaže za ATV Davorka Vračar, mještanka Dragočaja.

O tome kako se snalaze bez vode, Davorka kaže:

"Ja večeras idem u grad, našla sam stan u kojem ćemo biti dok se ovo ne sredi. A vjerujem da će gospoda iz Vodovoda dati prijedlog kako ovo riješiti", kaže ona i dodaje da im se niko iz Gradske uprave nije javio.

"Koristimo ovu priliku da pozovemo na solidarnost građana, možda neko može nešto reći pametnije, jer je očigledno da smo mi ovdje građani drugog reda", kaže ona.

Iz Vodovoda kažu da je vode u Fabrici vode ima, ali da je ne mogu isporučiti.

"Radimo 24 sata. Ovdje konkretno moram da kažem da mi je žao što mještani nemaju vodu, a mi smo došli u tu situaciju iz par razloga. Imamo dovoljnu količinu vode u Fabrici vode, međutim vodu na ovaj teren ne možemo isporučiti jer imamo nedostatak profila cjevovoda. Trenutno se radi izgradnja cjevovoda Fi 700, a trenutno je bio Fi 400 od Centruma do Tunjica. To će do prvog septembra biti to trebalo biti završeno, cjevovod Fi 700 i onda će svi imati vodu", rekao je za ATV Radovan Majkić, v.d. direktora "Vodovoda" Banjaluka.

Kaže da i kuće u ovom dijelu Banjaluke nemaju ugovor sa Vodovodom kojim je obezbijeđen kontinuitet vodosnabdijevanja.

"U konkretnoj situaciji, u ovim kućama, odgovorno tvrdim da njima Vodovod nije potpisao ugovor gdje obezbjeđuje kontinuitet vodosnabdijevanja. Tu su ugovori da su stanovnici prihvatili da i kada je sve normalno da ne možemo obezbijediti kontinuitet u vodosnabdijevanju. Mi ćemo obezbijediti cisterne da imaju vodu za ličnu higijenu i piće. Kiša nam znači da samo stanovništvo smanji potrošnju vode", kaže Majkić.