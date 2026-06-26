Tramp optužio Iran za kršenje sporazuma: "Šteta je učinjena"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u objavi na platformi Truth Social optužio je Iran za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Prema njegovim tvrdnjama, Iran je lansirao najmanje četiri drona na brodove u Hormuškom moreuzu, uključujući i jedan koji je "pogodio gornju palubu velikog i veoma skupog teretnog broda".

- Šteta je nastala, ali je brod uspio da nastavi svoje putovanje - naveo je Tramp.

Dodao je i da su američke snage oborile još tri drona.

- Oborili smo još tri drona. Očigledno je da je ovo glupo kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre - poručio je.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države i Iran ranije su potpisali Memorandum o razumijevanju o okončanju sukoba, koji sadrži 14 tačaka i stupio je na snagu.

Prema dokumentu, Iran i SAD, zajedno sa saveznicima u sukobu, obavezali bi se na trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban.

Sporazum predviđa međusobno poštivanje suvereniteta, nastavak pregovora o konačnom dogovoru u roku do 60 dana, ukidanje američke pomorske blokade, obnovu pomorskog saobraćaja, povlačenje američkih snaga iz regiona nakon konačnog sporazuma, izuzeća za izvoz iranske nafte, oslobađanje zamrznute iranske imovine te plan ekonomske obnove Irana vrijedan najmanje 300 milijardi dolara.

Iran je u dokumentu potvrdio da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje, dok bi se pitanje obogaćivanja uranijuma i druga nuklearna pitanja rješavala u okviru konačnog sporazuma.

(Avaz)