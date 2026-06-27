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Поводом Видовдана Додик поручио: Култура сјећања је наша обавеза

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 11:19

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Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Милорад Додик честитао је Видовдан, крсну славу Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука, истакавши да овај празник у колективном памћењу српског народа заузима посебно мјесто као симбол истрајности, жртве и непоколебљиве борбе.

Додик је навео да Видовдан подсјећа да су слобода, јединство и национално достојанство вриједности које се морају чувати и преносити будућим генерацијама.

"На овај велики празник, с посебним пијететом, присјећамо се свих погинулих бораца Војске Републике Српске, који су својом храброшћу и пожртвованошћу бранили свој народ, вјеру и огњиште, а чија је жртва уграђена у темеље наше Републике", напоменуо је Додик.

Указао је да њихова оданост, часна борба и љубав према отаџбини обавезују на чување истине о њиховом подвигу и да с поносом његује култура сјећања, као и да будемо достојни насљеђа које су оставили.

У честитки команданту бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и припадницима Терећег пјешадијског Република Српска пука, Додик је изразио увјерње да ће његови припадници и убудуће бити достојни чувари славне традиције Војске Републике Српске, водећи се вриједностима части, одговорности и професионалности.

"Уз жељу да нас овај велики празник увијек окупља око идеала слободе, мира, саборности и љубави према Републици, још једном вам честитам крсну славу - Видовдан", написао је Додик у честитки објављеној на Иксу

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Војска Републике Српске

Видовдан

Крсна слава

Честитка

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