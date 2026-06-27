Поводом Видовдана Додик поручио: Култура сјећања је наша обавеза

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је Видовдан, крсну славу Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука, истакавши да овај празник у колективном памћењу српског народа заузима посебно мјесто као симбол истрајности, жртве и непоколебљиве борбе.
Додик је навео да Видовдан подсјећа да су слобода, јединство и национално достојанство вриједности које се морају чувати и преносити будућим генерацијама.
"На овај велики празник, с посебним пијететом, присјећамо се свих погинулих бораца Војске Републике Српске, који су својом храброшћу и пожртвованошћу бранили свој народ, вјеру и огњиште, а чија је жртва уграђена у темеље наше Републике", напоменуо је Додик.
Поводом Видовдана - крсне славе Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског (Република Српска) пука, команданту бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и припадницима пука упућујем искрене честитке. — Милорад Додик (@MiloradDodik) June 27, 2026
Видовдан је дан који у колективном памћењу српског народа…
Указао је да њихова оданост, часна борба и љубав према отаџбини обавезују на чување истине о њиховом подвигу и да с поносом његује култура сјећања, као и да будемо достојни насљеђа које су оставили.
У честитки команданту бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и припадницима Терећег пјешадијског Република Српска пука, Додик је изразио увјерње да ће његови припадници и убудуће бити достојни чувари славне традиције Војске Републике Српске, водећи се вриједностима части, одговорности и професионалности.
"Уз жељу да нас овај велики празник увијек окупља око идеала слободе, мира, саборности и љубави према Републици, још једном вам честитам крсну славу - Видовдан", написао је Додик у честитки објављеној на Иксу
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