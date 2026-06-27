Видовић: Нова фискализација знатно смањила сиву економију, промет удвостручен

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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да је процес нове фискализације у потпуности оправдао очекивања и да је његовом примјеном значајно смањена сива економија, док је евидентирани промет у Српској практично удвостручен.
- Изузетно смо задовољни фискализацијом. Сам податак да је 2023. године, прије фискализације, приказани промет био око 11,3 милијарде КМ, а 2025. године више од 23 милијарде КМ, говори сам за себе - рекла је Видовићева.
Видовићева је навела да раст цијена није могао бити једини разлог овако великог повећања евидентираног промета.
- Има ту и раста цијена, али то не може објаснити повећање веће од сто одсто. Апсолутно смо доказали оно што смо и говорили – да је стари систем временом показао све своје слабости - истакла је Видовићева.
Према њеним ријечима, ранији модел фискализације није могао пратити технолошки развој и остављао је простор за злоупотребе, преноси Срна.
- То је био застарјели систем. Било је много софтверских рјешења која нису слала податке Пореској управи. Ово је сада један савремен и напредан систем који нам омогућава да коначно видимо колики је стварни промет у Републици Српској - рекла је Видовићева.
Она је нагласила да је нови систем дао снажан допринос борби против сиве економије.
- Повећање промета од преко сто одсто показује колико је смањена сива зона. Борба против сиве економије је сталан процес и државе и озбиљних послодаваца, јер она представља нелојалну конкуренцију онима који раде у складу са законом", поручила је Видовићева.
Она је подсјетила да је фискализација реализована о трошку буџета Републике Српске.
- Нико од привредника није куповао касе и опрему. Буџет је преузео тај терет. Наравно да је било примједаба на почетку, и оправданих и неоправданих, али данас су резултати видљиви - рекла је Видовићева за Срну.
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