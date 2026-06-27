Započet projekat očuvanja autohtonih rasa i valorizacije mliječnih i mesnih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske započelo je realizaciju projekta "Autohtone rase" /Native Breeds/ usmjerenog na očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja, poput goveda buša i gatačko govedo, izjavio je Srni načelnik Od‌jeljenja za stočarsku proizvodnju u resornom ministarstvu Milan Puzigaća.

Puzigaća je naveo da su autohtone rase i ovca pramenka sa tri soja – vlašićki, kupreški i hercegovački, svinja mangulica, kokoš pogrmuša ili živičarka.

On je dodao da je projekat usmjeren i na unapređenje uzgoja ovih rasa i valorizaciju tradicionalnih proizvoda, poput sira, kajmaka i mesnih prerađevina.

"Kod goveda ćemo se više fokusirati na proizvode od mlijeka, a kod ovaca na mesni program", rekao je Puzigaća i naveo da je putem DNK potvrđeno 197 jedinki gatačkog goveda.

On je pojasnio da je projekat usmjeren na očuvanje i unapređenje autohtonih rasa domaćih životinja u stočarskoj proizvodnji, s ciljem zaštite genetičkih resursa i biodiverziteta.

"Istovremeno, projekat obuhvata i valorizaciju finalnih proizvoda dobijenih od autohtonih rasa, kroz unapređenje njihovog kvaliteta, prepoznatljivosti, brendiranja i tržišne vrijednosti", naglasio je Puzigaća.

Prema njegovim riječima, vrijednost projekta je 2,8 miliona evra za BiH i biće realizovan u naredne tri godine u saradnji sa italijanskim agromediteranskim institutom u Bariju, uz podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju.

Poseban akcenat, dodao je, stavljen je na razvoj i promociju tradicionalnih proizvoda sa dodatom vrijednošću, uvođenje sistema označavanja porijekla i kvaliteta, te jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača.

"Na ovaj način stvaraju se preduslovi za održiv razvoj ruralnih područja, očuvanje tradicije i povećanje prihoda poljoprivrednih gazdinstava koja se bave uzgojem autohtonih rasa, kao i povezanosti sa agroturizmom na prostoru Republike Srpske", istakao je Puzigaća.

Puzigaća je rekao da će se projekat provoditi etapno, što podrazumijeva inventarizaciju terena, odnosno utvrđivanje lokaliteta, broj uzgajivača, broj jedinki, a potom mikročipovanje životinja i GPS označavanje farmi.