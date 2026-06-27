Logo

Započet projekat očuvanja autohtonih rasa i valorizacije mliječnih i mesnih proizvoda

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 11:27

Komentari:

0
влада српске сједница плате и пензије повећање
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske započelo je realizaciju projekta "Autohtone rase" /Native Breeds/ usmjerenog na očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja, poput goveda buša i gatačko govedo, izjavio je Srni načelnik Od‌jeljenja za stočarsku proizvodnju u resornom ministarstvu Milan Puzigaća.

Puzigaća je naveo da su autohtone rase i ovca pramenka sa tri soja – vlašićki, kupreški i hercegovački, svinja mangulica, kokoš pogrmuša ili živičarka.

On je dodao da je projekat usmjeren i na unapređenje uzgoja ovih rasa i valorizaciju tradicionalnih proizvoda, poput sira, kajmaka i mesnih prerađevina.

"Kod goveda ćemo se više fokusirati na proizvode od mlijeka, a kod ovaca na mesni program", rekao je Puzigaća i naveo da je putem DNK potvrđeno 197 jedinki gatačkog goveda.

On je pojasnio da je projekat usmjeren na očuvanje i unapređenje autohtonih rasa domaćih životinja u stočarskoj proizvodnji, s ciljem zaštite genetičkih resursa i biodiverziteta.

"Istovremeno, projekat obuhvata i valorizaciju finalnih proizvoda dobijenih od autohtonih rasa, kroz unapređenje njihovog kvaliteta, prepoznatljivosti, brendiranja i tržišne vrijednosti", naglasio je Puzigaća.

Prema njegovim riječima, vrijednost projekta je 2,8 miliona evra za BiH i biće realizovan u naredne tri godine u saradnji sa italijanskim agromediteranskim institutom u Bariju, uz podršku Italijanske agencije za razvojnu saradnju.

Poseban akcenat, dodao je, stavljen je na razvoj i promociju tradicionalnih proizvoda sa dodatom vrijednošću, uvođenje sistema označavanja porijekla i kvaliteta, te jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača.

"Na ovaj način stvaraju se preduslovi za održiv razvoj ruralnih područja, očuvanje tradicije i povećanje prihoda poljoprivrednih gazdinstava koja se bave uzgojem autohtonih rasa, kao i povezanosti sa agroturizmom na prostoru Republike Srpske", istakao je Puzigaća.

Puzigaća je rekao da će se projekat provoditi etapno, što podrazumijeva inventarizaciju terena, odnosno utvrđivanje lokaliteta, broj uzgajivača, broj jedinki, a potom mikročipovanje životinja i GPS označavanje farmi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ministarstvo poljoprivrede

mliječni proizvodi

mesni proizvodi

Buša

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Povodom Vidovdana Dodik poručio: Kultura sjećanja je naša obaveza

34 min

0
Зора Видовић

Republika Srpska

Vidović: Nova fiskalizacija znatno smanjila sivu ekonomiju, promet udvostručen

1 h

2
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Srpska izgrađena na ljudima kojima je obraz čist, a ruke žuljevite

2 h

2
Цвијановић: ВРС оставила неизбрисив траг у одбрани Српске и српског народа

Republika Srpska

Cvijanović: VRS ostavila neizbrisiv trag u odbrani Srpske i srpskog naroda

2 h

0

  • Najnovije

11

50

Preminuo novinar Marko Pantić

11

48

Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

11

43

Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

11

42

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

11

39

"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima