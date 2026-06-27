Objavljen snimak napada na Iran! Bombardovano skladište raketa i dronova

Američka vojska izvela je u petak napade na Iran kao odgovor na iranski napad dronom na teretni brod u Ormuskom moreuzu, pri čemu obje zemlje međusobno optužuju jedna drugu za kršenje uslova primirja dogovorenog prošle sedmice.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da su američki avioni gađali skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske položaje, a kasnije je objavila snimak eksplozije u crno-bijeloj tehnici, sa oznakom "nije povjerljivo". Jedan američki zvaničnik rekao je da je operacija završena.

Iran je saopštio da je projektil pogodio područje oko pristaništa u Siriku, na jugu zemlje, i da su iranske pomorske snage odgovorile napadom na američke vojne ciljeve u regionu. Teheran nije iznio detalje o tome šta je pogođeno.

WATCH: Hezbollah supporters took to the streets of Beirut tonight to protest the US-brokered framework agreement between Lebanon and Israel, calling it a "surrender deal" and demanding Israel withdraw unconditionally from southern Lebanon.



Protesters blocked Salim Salam road and… pic.twitter.com/nCDsEkWpi9 — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

U međuvremenu su se pojavili znaci napretka u okončanju četvoromjesečnog sukoba, pošto su Izrael i Liban potpisali sporazum o prekidu borbi između Izraela i proiranskog Hezbolaha. Obje strane predstavile su sporazum kao početni korak koji predviđa razoružavanje Hezbolaha i povlačenje izraelskih trupa iz Libana, ali nije jasno kako će se dogovor sprovoditi. Hezbolah je saopštio da neće sarađivati.

Nakon potpisivanja ovog sporazuma, izbili su protesti pristalica Hezbolaha u Bejrutu, glavnom gradu Libana.

"Na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem"

Teheran je saopštio da će kontrolisati Ormuski moreuz i upozorio zalivske države da ne staju na stranu Vašingtona nakon napada na teretni brod koji je u četvrtak plovio u blizini obale Omana. Predsjednik SAD Donald Tramp okrivio je Iran za napad i ocijenio da je njime prekršen privremeni sporazum postignut prošle sedmice.

"Ničim izazvana agresija iranskih snaga na komercijalni brod jasno predstavlja kršenje primirja", navodi se u saopštenju Centralne komande američke vojske, koja je američke udare opisala kao "snažan odgovor na jučerašnji napad na trgovački brod koji je prolazio kroz Ormuski moreuz".

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Američka vojska je dodala da će nastaviti da pruža podršku i koordinaciju radi bezbjednog prolaska komercijalnih brodova kroz moreuz.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens, koji je ranije važio za skeptika prema američkom vojnom angažovanju protiv Irana, a sada je jedan od glavnih ljudi administracije Donalda Trampa za ovaj sukob, rekao je da su Sjedinjene Države ispoštovale sporazum o primirju, odnosno memorandum o razumijevanju.

"Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Mi smo ga ispoštovali. Ako imaju primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, mogu da podignu slušalicu i pozovu. Ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem", napisao je Vens na mreži "Iks".

Iranski državni mediji, pozivajući se na neimenovani vojni izvor, izvijestili su da je luka Sirik pogođena nakon što se tamo čula eksplozija. Izvor je naveo da je oko pet sati ranije iz Sirika ispaljeno više hitaca upozorenja prema brodovima koji su, kako tvrdi Iran, prekršili propise o plovidbi kroz Ormuski moreuz, kao i dvije rakete upozorenja iz obližnjeg područja Karpan.

U subotu je iranska agencija Mehr, pozivajući se na direktora luka istočnog dijela provincije Hormozgan, objavila da američki napad nije izazvao štetu u luci Sirik. Prema njegovim riječima, luka normalno funkcioniše i nije prijavljena šteta na objektima niti opremi.

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Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica, kao odgovor, "gađala lokacije na kojima su raspoređene terorističke američke vojne snage u regionu" i upozorila da će svaki novi američki napad izazvati još širi odgovor.

Garda je dodala da sporazum o primirju Iranu daje kontrolu nad brodskim saobraćajem u Ormuskom moreuzu.

"Međutim, Sjedinjene Države su otvaranjem različitih frontova pokušale da prekrše ovu obavezu, zbog čega je pružen odgovarajući odgovor, koji će biti nastavljen. Ukoliko se agresija ponovi, naš odgovor biće mnogo širi", navodi se u saopštenju Revolucionarne garde.

Cijene nafte pale prije novih napada

Sjedinjene Države nisu odmah odgovorile na iranske tvrdnje da su pogođeni američki vojni ciljevi, što je taktika kojom Teheran nastoji da izvrši pritisak na američke saveznike u regionu tokom sukoba.

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Predsjednik Odbora za nacionalnu bezbjednost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi izjavio je da je Tramp najnovijim napadima pokazao da nije posvećen principima pregovora i primirja.

"Ovo nepromišljeno kršenje primirja, kao i uvijek, dovešće do njihovog povlačenja i kajanja", napisao je Azizi na mreži "Iks".

Prije ponovnog izbijanja nasilja, cijene nafte pale su u petak za oko tri odsto i bile na putu da zabilježe veliki nedjeljni pad, nakon što su tankeri počeli da napuštaju Ormuski moreuz, kroz koji je prije početka rata 28. februara prolazila petina svjetskih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.

Prema podacima o brodskom saobraćaju, saudijska kompanija Aramko obnovila je utovar sirove nafte u terminalu Ras Tanura u Persijskom zalivu, najvećoj svjetskoj naftnoj luci, nakon gotovo četvoromjesečne obustave.

Tankeri u Hormuškom moreuzu

Obnovljen je i transport đubriva kroz Ormuski moreuz, što je ublažilo zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena hrane na svjetskom tržištu.

Američki državni sekretar Marko Rubio, završavajući turneju po zalivskim državama radi uvjeravanja saveznika u održivost privremenog sporazuma, objavio je zajedničko saopštenje sa Savjetom za saradnju zalivskih država, u kojem se poziva na "slobodnu, bezuslovnu i neograničenu plovidbu" kroz Ormuski moreuz, bez naplate taksi i bez pokušaja uspostavljanja kontrole.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da bi Ormuskim moreuzom trebalo da upravljaju Iran i Oman, dok je Ali Akbar Velajati, glavni savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio američke saveznike u Persijskom zalivu da njihov opstanak zavisi od tolerancije Teherana.

(Rojters/Kurir)