Uznemirujući snimak: Djevojčicu (13) pretukla grupa muškaraca na plaži

Trinaestogodišnja britanska turistkinja završila je krvava, sa sumnjom na slomljen nos, nakon brutalne tuče koja je izbila zbog ležaljke pored bazena u hotelu Santa Susana u Kataloniji, oko 65 kilometara od Barselone.

Djevojčica je, prema riječima svedoka, slučajno sjela na ležaljku koju je koristila druga porodica. Umjesto obične rasprave ili upozorenja, uslijedio je jeziv napad: odrasli muškarac bez majice nasrnuo je na dijete, a sukob se za nekoliko sekundi pretvorio u opštu tuču pred turistima i djecom.

Bikini'd 13yo face BROKEN by massive topless men smashing her to bleeding pulp for accidentally sitting in their pool chair



'SICKENING he piles in without word. How grown man act like that to anyone let alone child?' — witness pic.twitter.com/hgH5upVkr8 — RT (@RT_com) June 27, 2026

Snimci koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju haos pored bazena: ljudi se guraju, vuku za kosu, udaraju i padaju jedni preko drugih, dok roditelji panično izvlače decu iz vode.

(Informer)