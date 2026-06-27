Uznemirujući snimak: Djevojčicu (13) pretukla grupa muškaraca na plaži

Autor:ATV redakcija
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Trinaestogodišnja britanska turistkinja završila je krvava, sa sumnjom na slomljen nos, nakon brutalne tuče koja je izbila zbog ležaljke pored bazena u hotelu Santa Susana u Kataloniji, oko 65 kilometara od Barselone.
Djevojčica je, prema riječima svedoka, slučajno sjela na ležaljku koju je koristila druga porodica. Umjesto obične rasprave ili upozorenja, uslijedio je jeziv napad: odrasli muškarac bez majice nasrnuo je na dijete, a sukob se za nekoliko sekundi pretvorio u opštu tuču pred turistima i djecom.
Bikini'd 13yo face BROKEN by massive topless men smashing her to bleeding pulp for accidentally sitting in their pool chair— RT (@RT_com) June 27, 2026
'SICKENING he piles in without word. How grown man act like that to anyone let alone child?' — witness pic.twitter.com/hgH5upVkr8
Snimci koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju haos pored bazena: ljudi se guraju, vuku za kosu, udaraju i padaju jedni preko drugih, dok roditelji panično izvlače decu iz vode.
(Informer)
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