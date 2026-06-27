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Uznemirujući snimak: Djevojčicu (13) pretukla grupa muškaraca na plaži

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 12:20

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Дјевојчицу претукла група мушкараца на плажи
Foto: Iks/RT_com/printscreen

Trinaestogodišnja britanska turistkinja završila je krvava, sa sumnjom na slomljen nos, nakon brutalne tuče koja je izbila zbog ležaljke pored bazena u hotelu Santa Susana u Kataloniji, oko 65 kilometara od Barselone.

Djevojčica je, prema riječima svedoka, slučajno sjela na ležaljku koju je koristila druga porodica. Umjesto obične rasprave ili upozorenja, uslijedio je jeziv napad: odrasli muškarac bez majice nasrnuo je na dijete, a sukob se za nekoliko sekundi pretvorio u opštu tuču pred turistima i djecom.

Snimci koji su se proširili društvenim mrežama prikazuju haos pored bazena: ljudi se guraju, vuku za kosu, udaraju i padaju jedni preko drugih, dok roditelji panično izvlače decu iz vode.

(Informer)

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Tagovi :

tuča na plaži

pretučena djevojčica

Katalonija

video snimak

Nasilje

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