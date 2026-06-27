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Tramp predstavio novi pasoš, ali sa svojim likom

27.06.2026 11:54

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Трамп представио нови пасош, али са својим ликом
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp predstavio je novi izgled prigodnog američkog pasoša sa svojim likom. Riječ je o ograničenom izdanju pasoša kojom se obilježava ovogodišnja 250. godišnjica osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.

"Novi pasoš SAD-a, na kojem piše: 'Dobro došli, ali budite dobri'", objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Uz objavu je priložio i oglednu stranicu pasoša na kojoj se vidi njegova slika koja stoji iznad predsjedničkog stola, dok se u pozadini nalazi tekst originalne Deklaracije o nezavisnosti, a na dnu njegov potpis, prenosi Tanjug.

Na suprotnoj stranici nalazi se slika umjetničkog djela "Deklaracija o nezavisnosti" autora Džona Trambula.

Trampova poruka "Dobro došli, ali budite dobri" izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Brojni korisnici ističu da američki predsjednik ne razumije svrhu dokumenta, da je poruka sročena kao upozorenje strancima i imigrantima koji ulaze u zemlju, dok se pasoš izdaje isključivo američkim državljanima koji putuju izvan SAD-a i imaju puno pravo da uđu u sopstvenu domovinu.

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Tagovi :

Donald Tramp

pasoš

Amerika

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