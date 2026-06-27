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"Krstovi se i dalje ruše, uništeno između 60 i 80 pravoslavnih spomenika"

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ATV redakcija
27.06.2026 15:06

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"Крстови се и даље руше, уништено између 60 и 80 православних споменика"
Foto: Ustupljena fotografija/RTRS

Mi, Srbi, hrišćani, pravoslavci, gledajući rupe na krstu kod Travnika, smo u drugi plan stavili činjenicu koju su naveli ljudi iz tog sela, svi pravoslavni spomenici na groblju u Zaselju kraj Travnika su uništeni, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

- Uništeno je između 60 i 80 spomenika. Potpuno. Uništeni su bez ikakve mogućnosti da se poprave, da se "zakrpe", da se zalijepe dijelovi ostataka. Skroz su srušeni. Šta se dešava u ovim ljudima koji do zemlje ruše krst? Ko ih je "napunio" mržnjom - pitaju iz Odbora.

U ime čije ideje su zatrovani mržnjom prema pravoslavnom hrišćanstvu, navode dalje.

- Prema našim saznanjima, krstovi se i dalje ruše. Srbi, o molitvama i svecima krpe krstove, lijepe, betoniraju u zemlju, vodoravno, da ne smeta većinskom narodu, ali svake godine na grobljima iste slike. Koliko moraš mrziti Srbe da im uništiš cijelo groblje? - navode iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Podsjećamo, prije nekoliko dana u travničkom naselju Zaselje na hrišćanski pravoslavni krst, i u pravcu pravoslavnog groblja u naselju Zaselje kod Travnika ispaljeno više desetina projektila iz vatrenog oružja.

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Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Travnik

SPC

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