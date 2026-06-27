"Krstovi se i dalje ruše, uništeno između 60 i 80 pravoslavnih spomenika"

Mi, Srbi, hrišćani, pravoslavci, gledajući rupe na krstu kod Travnika, smo u drugi plan stavili činjenicu koju su naveli ljudi iz tog sela, svi pravoslavni spomenici na groblju u Zaselju kraj Travnika su uništeni, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

- Uništeno je između 60 i 80 spomenika. Potpuno. Uništeni su bez ikakve mogućnosti da se poprave, da se "zakrpe", da se zalijepe dijelovi ostataka. Skroz su srušeni. Šta se dešava u ovim ljudima koji do zemlje ruše krst? Ko ih je "napunio" mržnjom - pitaju iz Odbora.

U ime čije ideje su zatrovani mržnjom prema pravoslavnom hrišćanstvu, navode dalje.

- Prema našim saznanjima, krstovi se i dalje ruše. Srbi, o molitvama i svecima krpe krstove, lijepe, betoniraju u zemlju, vodoravno, da ne smeta većinskom narodu, ali svake godine na grobljima iste slike. Koliko moraš mrziti Srbe da im uništiš cijelo groblje? - navode iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Podsjećamo, prije nekoliko dana u travničkom naselju Zaselje na hrišćanski pravoslavni krst, i u pravcu pravoslavnog groblja u naselju Zaselje kod Travnika ispaljeno više desetina projektila iz vatrenog oružja.