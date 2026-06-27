Izdato je upozorenje za Republiku Srpsku: Od 11 do 17 časova oprez

U Republici Srpskoj i FBiH od danas do utorka, 30. jula, na snazi je naradžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će dostizati i 40 stepeni.

Meteoalarm je upozorenje izdao za period od 11.00 do 17.00 časova.

Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusovih.

Trenutne prognoze sugerišu da nas očekuje značajni pad temperature u četvrtak. Tada će maksimalna iznositi 25 stepeni, a postepeni rast neće naglo donijeti temperature koje će prelaziti 30 stepeni.