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Izdato je upozorenje za Republiku Srpsku: Od 11 do 17 časova oprez

27.06.2026 10:54

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Издато је упозорење за Републику Српску: Од 11 до 17 часова опрез
Foto: Envato/SKY-Stock

U Republici Srpskoj i FBiH od danas do utorka, 30. jula, na snazi je naradžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će dostizati i 40 stepeni.

Meteoalarm je upozorenje izdao za period od 11.00 do 17.00 časova.

Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusovih.

Trenutne prognoze sugerišu da nas očekuje značajni pad temperature u četvrtak. Tada će maksimalna iznositi 25 stepeni, a postepeni rast neće naglo donijeti temperature koje će prelaziti 30 stepeni.

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Tagovi :

meteoalarm

Upozorenje

Republika Srpska

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