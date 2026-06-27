Izdato je upozorenje za Republiku Srpsku: Od 11 do 17 časova oprez

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U Republici Srpskoj i FBiH od danas do utorka, 30. jula, na snazi je naradžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će dostizati i 40 stepeni.
Meteoalarm je upozorenje izdao za period od 11.00 do 17.00 časova.
Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusovih.
Trenutne prognoze sugerišu da nas očekuje značajni pad temperature u četvrtak. Tada će maksimalna iznositi 25 stepeni, a postepeni rast neće naglo donijeti temperature koje će prelaziti 30 stepeni.
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