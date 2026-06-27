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Počeo je sedmi Pecka Outdoor Festival

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 10:43

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Туристичка организација Републике Српске
Foto: TORS

Pecka Outdoor Festival se održava ovog vikenda u junu u selu Pecka, među šumama, stijenama, izvorima i planinskim stazama koje već godinama privlače ljubitelje outdoor kulture iz regiona i svijeta.

Tokom festivala, Pecka se pretvara u mjesto susreta, druženja i zajedničkog doživljaja prirode. Na jednom mjestu okupljaju se penjači, biciklisti, planinari, istraživači, d‌jeca, porodice, avanturisti, umjetnici, muzičari, lokalni domaćini i putnici, svi povezani željom za aktivnim boravkom u prirodi i autentičnim iskustvima na otvorenom.

Festival je nastao iz želje da se oživi selo i pokaže da ruralni prostori mogu biti mjesta dobrih ideja, zajedništva i novih priča.

"Sedmo izdanje donosi nove sadržaje, stare prijatelje i istu energiju zbog koje se ljudi u Pecku i na naš festival vraćaju iz godine u godinu", poručuju organizatori.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Pecka Outdoor Festival

TORS

manifestacija

Turizam

Republika Srpska

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