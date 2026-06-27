Nepregledne kolone vozila prema Hrvatskoj i Crnoj Gori

Duge kolone vozila čekaju na izlazu iz BiH na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali i na ulazu iz pravca Srbije i Hrvatske, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozila čekaju na graničnim prelazima Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Prisika, Doljani i Neum jedan na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, te na prelazu Zupci prema Crnoj Gori.

Čeka se i na prelazu Kostajnica na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske, te na prelazu Rača iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a su napomenuli da je situacija na graničnim prelazima veoma promjenljiva s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, te su gužve i duža zadržavanja očekivana.