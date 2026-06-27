Logo

Nepregledne kolone vozila prema Hrvatskoj i Crnoj Gori

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 11:56

Komentari:

0
Гранични прелаз Зупци АМС РС
Foto: AMSRS

Duge kolone vozila čekaju na izlazu iz BiH na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali i na ulazu iz pravca Srbije i Hrvatske, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozila čekaju na graničnim prelazima Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Prisika, Doljani i Neum jedan na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, te na prelazu Zupci prema Crnoj Gori.

Čeka se i na prelazu Kostajnica na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske, te na prelazu Rača iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a su napomenuli da je situacija na graničnim prelazima veoma promjenljiva s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, te su gužve i duža zadržavanja očekivana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stanje na granicama

stanje na putevima

GP Zupci

Granični prelaz

Auto-moto savez Republike Srpske

Hrvatska

Crna Gora

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Код спомен-обиљежја у Касиндолу служен помен за 99 погинулих бораца ВРС

Društvo

Kod spomen-obilježja u Kasindolu služen pomen za 99 poginulih boraca VRS

5 h

0
Директор Пецка аутдор Фестивала 2026.

Društvo

Pecka ponovo puna života: Hiljade ljudi stižu na festival prirode

5 h

0
Издато је упозорење за Републику Српску: Од 11 до 17 часова опрез

Društvo

Izdato je upozorenje za Republiku Srpsku: Od 11 do 17 časova oprez

5 h

0
Туристичка организација Републике Српске

Društvo

Počeo je sedmi Pecka Outdoor Festival

6 h

0

  • Najnovije

16

40

Svi su oduševljeni tijelom Danijele Dimitrovske: Otkrila i šta jede

16

31

Ekstremne vrućine napravile haos u Evropi: Oštećeni putevi, poremećen saobraćaj

16

25

U Moskvi je otvorena prva škola za odvikavanje od pušenja

16

24

Fico: Slovačka neće izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

16

17

Hezbolah: Sporazum Izraela i Libana ništavan i ponižavajući

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima