Kod spomen-obilježja u Kasindolu služen pomen za 99 poginulih boraca VRS

Na spomen-obilježju u Kasindolu u Istočnoj Ilidži danas je služen parastos i položeno cvijeće za 99 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, u okviru obilježavanja "Dana Kasindolskog bataljona".

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije "Ilidžanski borac" Slobodan Maunaga podsjetio je na slavni ratni put boraca Kasindolskog bataljona, ističući da oni nisu osvajali tuđu teritoriju, nego su samo branili svoja vjekovna ognjišta, porodice, starce, žene i d‌jecu.

"Republika Srpska je stvorena na Sarajevsko-romanijskom platou, od Treskavice, Olova do Dobrinje, a pripadnici Kasindolskog bataljona samo su branili svoje, ne dirajući tuđe", istakao je Maunaga.

Protojerej-stavrofor Boško Tošović je u prigodnoj besjedi rekao da velika žrtva srpskih boraca nikada neće biti zaboravljena, jer su mučenički stradali za Otadžbinu, srpski narod i krst časni.

Načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović rekao je da je na ovim prostorima stradao veliki broj civila kojima se danas, takođe, odaje počast.

On je dodao da ovu kao i prethodne manifestacije odlikuje dužna pažnja i poštovanje junačke borbe srpskih vojnika i policajaca sa područja Istočne Ilidže.

Izrazio je posebno zadovoljstvo činjenicom da se među velikim brojem prisutnih, nalazi mnogo d‌jece i omladine, potomaka srpskih boraca.

Anđela Vujadin, unuka legendarnog komandanta Kasindolskog bataljona Boška Vujadina, rekla je novinarima da je ponosna na hrabrost i patriotizam njenog pokojnog d‌jeda, kao i njegovih saboraca.

Ona je naglasila da je velika stvar što je nasljeđe njenog d‌jeda ostavilo dubok trag na mlade generacije koje se s punim pijetetom sjećaju njegovog herojskog d‌jela.

U Kasindolu je danas organizovan i prijem za članove porodica poginulih boraca.

Manifestacija "Dani Kasindolskog bataljona" zvanično je počela u petak, 19. juna, organizovanjem 25. Memorijalnog turnira u malom fudbalu "Boško Vujadin".

U okviru manifestacije predviđeni su i turniri u šahu, stonom tenisu, basketu, kao i drugi prigodni programi.

Manifestacija "Dani Kasindolskog bataljona" održava se u znak sjećanja na komandanta ovog bataljona Boška Vujadina i ostale poginule borce sa ovog područja.

Iz Kasindola je 99 pripadnika položilo život u temelje Republike Srpske, a zajedno sa borcima Prve i Druge sarajevske brigade i Oklopne jedinice na ratištima od Olova do Treskavice stradalo je više od 130 pripadnika Vojske Republike Srpske.

Manifestaciju, koja se sutra završava, organizuju Mjesna boračka zajednica Kasindo, pod pokroviteljstvom Boračke organizacije "Ilidžanski borac" i opštine Istočna Ilidža.

Srna