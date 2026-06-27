Pecka ponovo puna života: Hiljade ljudi stižu na festival prirode

Počeo je sedmi Pecka Outdoor Festival, koji priču drži tamo gdje joj je mjesto, u prirodi.

Tri dana Pecka nudi posjetiocima prostor, u kojem se planina, rijeka i ljudi stapaju u isti ritam kretanja.

Program spaja i avanturu i sport i raznovrsne radionice, ali ono što se ne može upisati u raspored to je nenadmašan osjećaj slobode jer ovo nije samo festival nego susret sa prirodom bez filtera i bez distance.

Pecka je još jednom šampionski dokazala da najjači događaji ne nastaju na sceni nego van nje.

„Sve je spremno, još juče. Sinoć smo imali zagrijavanje za ovo što slijedi danas i sutra. Pop rok sekcija Muzičke škole „Vlado Milošević“ je sjajno svirala sinoć, ljudi su se dobro zabavljali i evo danas, kroz nekih pola sata otvaramo zvanično festival. Šareni market popunjava i ove godine najbogatiji do sad i najbolje smo se nekako pripremili i naučili smo mnogo nakon svih ovih godina“, rekao je za ATV Boro Marić, direktor Festivala.

Marić je kazao da je urađena i reorganizacija, obaveze su podijeljene na sektore, kako kaže „očistili“ su sve, te su spremili posjetiocima i nove sadržaje i raduju se početku.

Društvo Počeo je sedmi Pecka Outdoor Festival

„Naše procjene su sigurno oko 3.000 do 4.000 ljudi da će nas posjetiti, što je standardno, ali ove godine smo imali malo ozbiljniju kampanju pa možda će biti i više ljudi, to stvarno ne možemo znati. Javni je događaj, pozvali smo sve, nije komercijalan, ulaz se ne naplaćuje. Ne možemo mjeriti po kartama. Biće ljudi, imamo prostor, selo je ogromno“, kazao je Marić.

Ni visoke temperature neće pokvariti cjelokupni doživljaj Festivala jer kako kaže Marić, spremili su se na sve uslove, tako i vrućine gdje su opremljeni domaćim sokovima, pivom i drugim proizvodima za rashlađivanje.

„Za Festival po prvi put ove godine otvaramo našu kuhinju, a to znamo i volimo raditi prije svega i nekako smo sazreli za jednu veću, profesionalnu, industrijsku kuhinju, gdje će nam biti mnogo komotnije, a imaćemo i više vremena za druženje. Takođe, na Šarenom marketu, mnogo proizvoda, lokalni, odnosno domaćih proizvoda od uštipaka, pite, ljevuša do suhomesnatih proizvoda i sira domaćeg, tako da će ljudi imati priliku da biraju i siguran sam da će naći nešto za sebe“, rekao je Marić.