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Proglašen treći stepen upozorenja zbog toplotnog talasa

27.06.2026 15:24

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Проглашен трећи степен упозорења због топлотног таласа
Foto: Envato/SKY-Stock

Mađarsko Ministarstvo zdravlja izdalo je danas treći stepen upozorenja zbog toplotnog talasa, dok se prema prognozi meteorologa očekuje maksimalna dnevna temperatura između 34 i 39 stepeni.

Zbog toplotnog talasa već su uvedena ograničenja vode u 109 mjesta, ograničenja brzine važe na 20 željezničkih pruga, a službe za upravljanje vanrednim situacijama reagovale su juče na 47 šumskih požara, prenosi mađarski Indeks.

Prema izveštaju Regionalnih komiteta zaštite, voda je juče, zbog nestašice, distribuirana u 472 mjesta u Mađarskoj, prenosi Srna.

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Mađarska

vrućina

tropske vrućine

Temperatura

visoke temperature vazduha

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