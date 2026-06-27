Proglašen treći stepen upozorenja zbog toplotnog talasa

Mađarsko Ministarstvo zdravlja izdalo je danas treći stepen upozorenja zbog toplotnog talasa, dok se prema prognozi meteorologa očekuje maksimalna dnevna temperatura između 34 i 39 stepeni.

Zbog toplotnog talasa već su uvedena ograničenja vode u 109 mjesta, ograničenja brzine važe na 20 željezničkih pruga, a službe za upravljanje vanrednim situacijama reagovale su juče na 47 šumskih požara, prenosi mađarski Indeks.

Prema izveštaju Regionalnih komiteta zaštite, voda je juče, zbog nestašice, distribuirana u 472 mjesta u Mađarskoj, prenosi Srna.