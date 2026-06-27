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Veliki problemi za Španiju: Dvije zvijezde se povrijedile, za jednog vjerovatno završen Mundijal

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 15:26

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Велики проблеми за Шпанију: Двије звијезде се повриједиле, за једног вјероватно завршен Мундијал
Foto: Tanjug / AP / Eduardo Verdugo

Fudbalska reprezentacija Španije mogla bi biti ozbiljno oslabljena u nastavku Svjetskog prvenstva nakon što su se povrijedili Niko Vilijams i Jeremi Pino.

Prema informacijama španskog radija KOPE, Pino je najvjerovatnije doživio prelom ključne kosti, zbog čega bi za njega ovogodišnji Mundijal mogao biti završen.

S druge strane, Niko Vilijams će u narednim satima obaviti detaljne ljekarske preglede, ali prve prognoze nisu optimistične. U stručnom štabu Crvene furije strahuju da se radi o povredi mišića koja bi ga mogla udaljiti s terena na određeni period.

Ukoliko se crne slutnje potvrde, selektor Španije ostaće bez dvojice važnih ofanzivaca u najvažnijem dijelu turnira.

Više informacija o težini Vilijamsove povrede očekuje se nakon obavljenih medicinskih pregleda, dok je Pino praktično već otpisan za nastavak Svjetskog prvenstva, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Španija

Svjetsko prvenstvo 2026

Niko Vilijams

Jeremi Pino

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