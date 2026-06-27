Veliki problemi za Španiju: Dvije zvijezde se povrijedile, za jednog vjerovatno završen Mundijal

Fudbalska reprezentacija Španije mogla bi biti ozbiljno oslabljena u nastavku Svjetskog prvenstva nakon što su se povrijedili Niko Vilijams i Jeremi Pino.

Prema informacijama španskog radija KOPE, Pino je najvjerovatnije doživio prelom ključne kosti, zbog čega bi za njega ovogodišnji Mundijal mogao biti završen.

S druge strane, Niko Vilijams će u narednim satima obaviti detaljne ljekarske preglede, ali prve prognoze nisu optimistične. U stručnom štabu Crvene furije strahuju da se radi o povredi mišića koja bi ga mogla udaljiti s terena na određeni period.

Ukoliko se crne slutnje potvrde, selektor Španije ostaće bez dvojice važnih ofanzivaca u najvažnijem dijelu turnira.

Više informacija o težini Vilijamsove povrede očekuje se nakon obavljenih medicinskih pregleda, dok je Pino praktično već otpisan za nastavak Svjetskog prvenstva, prenosi Kliks.