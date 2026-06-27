Zelenortska Ostrva prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u plej-of bez ijedne pobjede

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva postala je prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u plej-of Svjetskog prvenstva bez ijedne pobjede u grupnoj fazi.

Posljednji put to se dogodilo na Svjetskom prvenstvu 1998. godine kada je reprezentacija Čilea u grupi remizirala sa Italijom /2:2/, Austrijom /1:1/ i Kamerunom /1:1/, prije nego što je u osmini finala izgubila od Brazila /1:4/.

Zelenortska Ostrva remizirala su sa Saudijskom Arabijom /0:0/ i zauzela drugo mjesto u Grupi "Ha" sa tri boda.

Tokom grupne faze odigrala su neriješeno i sa Španijom /0:0/ i Urugvajem /2:2/.

U osmini finala Zelenortska Ostrva će igrati protiv aktuelnog šampiona, Argentine.

Srna