Logo
Large banner

Zelenortska Ostrva prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u plej-of bez ijedne pobjede

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 11:36

Komentari:

0
Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва постала је први тим у 21. вијеку који се пласирао у плеј-оф Свјетског првенства без иједне побједе у групној фази.
Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva postala je prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u plej-of Svjetskog prvenstva bez ijedne pobjede u grupnoj fazi.

Posljednji put to se dogodilo na Svjetskom prvenstvu 1998. godine kada je reprezentacija Čilea u grupi remizirala sa Italijom /2:2/, Austrijom /1:1/ i Kamerunom /1:1/, prije nego što je u osmini finala izgubila od Brazila /1:4/.

Zelenortska Ostrva remizirala su sa Saudijskom Arabijom /0:0/ i zauzela drugo mjesto u Grupi "Ha" sa tri boda.

Tokom grupne faze odigrala su neriješeno i sa Španijom /0:0/ i Urugvajem /2:2/.

U osmini finala Zelenortska Ostrva će igrati protiv aktuelnog šampiona, Argentine.

Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zelenortska Ostrva

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

kvalifikacije

Fudbal utakmica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Уругвај остао без селектора

Fudbal

Urugvaj ostao bez selektora

37 min

0
Погледајте како су Ирану поништили гол за пролаз у судијској надокнади

Fudbal

Pogledajte kako su Iranu poništili gol za prolaz u sudijskoj nadoknadi

2 h

0
Свјетско првенство 2026. год. трофеј

Fudbal

Ko će kao trećeplasirani u nokaut fazu Mundijala – ostala su još tri mjesta

3 h

0
Белгија СП 2026. године

Fudbal

Pobjeda Belgijanaca u Vankuveru - premijerna, ali vrijedna prvog mjesta u grupi

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

11

48

Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

11

43

Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

11

42

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

11

39

"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

11

36

Zelenortska Ostrva prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u plej-of bez ijedne pobjede

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner