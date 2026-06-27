Zelenortska Ostrva prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u plej-of bez ijedne pobjede

Autor:ATV redakcija
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Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva postala je prvi tim u 21. vijeku koji se plasirao u plej-of Svjetskog prvenstva bez ijedne pobjede u grupnoj fazi.
Posljednji put to se dogodilo na Svjetskom prvenstvu 1998. godine kada je reprezentacija Čilea u grupi remizirala sa Italijom /2:2/, Austrijom /1:1/ i Kamerunom /1:1/, prije nego što je u osmini finala izgubila od Brazila /1:4/.
Zelenortska Ostrva remizirala su sa Saudijskom Arabijom /0:0/ i zauzela drugo mjesto u Grupi "Ha" sa tri boda.
Tokom grupne faze odigrala su neriješeno i sa Španijom /0:0/ i Urugvajem /2:2/.
U osmini finala Zelenortska Ostrva će igrati protiv aktuelnog šampiona, Argentine.
Srna
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