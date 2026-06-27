Pogledajte kako su Iranu poništili gol za prolaz u sudijskoj nadoknadi

Fudbaleri Egipta plasirali su se u nastavak takmičenja kao drugoplasirani iz grupe G, nakon što su u posljednjem kolu u Sijetlu odigrali 1:1 sa Iranom, koji još ima šansu da prođe dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa.

Iako su sat vremena prije utakmice saznali da su obezbijedili plasman u narednu fazu, Egipćani su poveli već u šestom minutu golom Mahmuda Sabera.

Saber je odbijenu loptu uspio da provuče kroz dvostruki blok i kroz noge golmana Alireze Beiravanda, prenosi Hina.

Iranci su u 11. minutu dobili jedanaesterac, koji je izveo njihov najiskusniji igrač Mehdi Taremi, ali je golman Ufa Šubir odbranio njegov šut.

Samo tri minuta kasnije izjednačio je Ramin Rezajan, koji je prvi stigao do lopte nakon nove odbrane Šubira i pogodio praktično iz mrtvog ugla.

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U Sijetlu je veći dio drugog poluvremena protekao prilično mirno, a onda su Iranci krenuli u ofanzivu u sudijskoj nadoknadi.

U trećem minutu nadoknade Šodža Kalilzadeh je uspio da ugura loptu u mrežu, ali je nakon dvominutnog slavlja Iranaca sudija Marcinjak označio ofsajd.

U osmom minutu nadoknade Said Ezatolahi je udarcem glavom pogodio prečku.

Belgija i Egipat imaju po pet bodova, Iran je treći sa gol-razlikom 3:3, dok je Novi Zeland eliminisan sa jednim osvojenim bodom.