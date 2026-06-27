Logo

Fico: Slovačka neće izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 16:24

Komentari:

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Slovačka nema razloga da se priključuje novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini, izjavio je premijer Robert Fico.

Fico je podsjetio da je ranije saopštio kako Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Kijevu, niti će učestvovati u novom paketu podrške Ukrajini u vrednosti od 70 milijardi evra koji se razmatra u okviru NATO-a.

- U Slovačkoj ne postoje razlozi da se priključujemo bilo kakvim vojnim kreditima za Ukrajinu - rekao je Fico u emisiji "Subotnji dijalozi".

Prema njegovom mišljenju, takva pomoć samo produžava sukob.

- Pošto nismo učestvovali u vojnom kreditu za Ukrajinu u okviru Evropske unije, razgovaraću sa najvišim državnim zvaničnicima tako da slovačka delegacija ne dobije mandat da odobri pristupanje Slovačke novom paketu vojne pomoći Ukrajini - istakao je slovački premijer.

On je dodao da će slovačku delegaciju na samitu NATO-a, koji je planiran početkom jula u Ankari, predvoditi predsjednik Slovačke Peter Pelegrini.

Prethodno su mediji, pozivajući se na diplomatske izvore, ranije objavili da bi završna deklaracija samita NATO-a mogla da sadrži obavezu saveznika da tokom više godina izdvajaju oko 70 milijardi evra godišnje za vojnu pomoć Ukrajini.

(Sputnjik)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Robert Fico

Ukrajina

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хезболах: Споразум Израела и Либана ништаван и понижавајући

Svijet

Hezbolah: Sporazum Izraela i Libana ništavan i ponižavajući

34 min

0
Веспа

Svijet

Okupljanje vozača "vespi" povodom 80. rođendana legendarnog mopeda

38 min

0
Леон Блек, милијардер који је био близак са Џефријем Епштајном, стиже на затворени интервју са Надзорним одбором Представничког дома у Капитолу у Вашингтону, у петак, 26. јуна 2026. године.

Svijet

Milijarder napustio saslušanje o slučaju Epstin: "Izjurio je iz sobe"

1 h

0
Проглашен трећи степен упозорења због топлотног таласа

Svijet

Proglašen treći stepen upozorenja zbog toplotnog talasa

1 h

0

  • Najnovije

16

51

Zemljotres jačine šest stepeni pogodio region Hindukuš

16

40

Svi su oduševljeni tijelom Danijele Dimitrovske: Otkrila i šta jede

16

31

Ekstremne vrućine napravile haos u Evropi: Oštećeni putevi, poremećen saobraćaj

16

25

U Moskvi je otvorena prva škola za odvikavanje od pušenja

16

24

Fico: Slovačka neće izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima