Fico: Slovačka neće izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

Slovačka nema razloga da se priključuje novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini, izjavio je premijer Robert Fico.

Fico je podsjetio da je ranije saopštio kako Slovačka neće izdvajati budžetska sredstva za vojnu pomoć Kijevu, niti će učestvovati u novom paketu podrške Ukrajini u vrednosti od 70 milijardi evra koji se razmatra u okviru NATO-a.

- U Slovačkoj ne postoje razlozi da se priključujemo bilo kakvim vojnim kreditima za Ukrajinu - rekao je Fico u emisiji "Subotnji dijalozi".

Prema njegovom mišljenju, takva pomoć samo produžava sukob.

- Pošto nismo učestvovali u vojnom kreditu za Ukrajinu u okviru Evropske unije, razgovaraću sa najvišim državnim zvaničnicima tako da slovačka delegacija ne dobije mandat da odobri pristupanje Slovačke novom paketu vojne pomoći Ukrajini - istakao je slovački premijer.

On je dodao da će slovačku delegaciju na samitu NATO-a, koji je planiran početkom jula u Ankari, predvoditi predsjednik Slovačke Peter Pelegrini.

Prethodno su mediji, pozivajući se na diplomatske izvore, ranije objavili da bi završna deklaracija samita NATO-a mogla da sadrži obavezu saveznika da tokom više godina izdvajaju oko 70 milijardi evra godišnje za vojnu pomoć Ukrajini.

(Sputnjik)