Okupljanje vozača "vespi" povodom 80. rođendana legendarnog mopeda

U Rimu se održava manifestacija posvećena "vespi" povodom 80. rođendana legendarnog mopeda. Četvorodnevni skup "Vespa 2026 - 80 godina ikone", održava se u kompleksu Foro Italiko i Stadio dei Marmi, koji su pretvoreni "Vespa selo" sa izložbama, trkama, paradama i susretima klubova ljubitelja ovog motocikla.

Kompanija "Pjađo" predstavila je "vespu" 1946. godine, a ona je ubrzo postala simbol preporoda Italije nakon Drugog svjetskog rata - dovoljno pristupačna za stanovnike ratom razorene zemlje, elegantna i praktična za vožnju uskim ulicama Napulja, Milana i Rima.

Od tada je "vespa" postala jedan od najprepoznatljivijih italijanskih proizvoda, pojavljujući se u filmovima poput "Praznik u Rimu" sa Gregorijem Pekom i Odri Hepbern, kao i u reklamama i turističkim brošurama.

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"Vespa" se neprekidno proizvodi već 80 godina, tokom kojih je prošla oko 160 redizajna, a širom svijeta prodato je gotovo 20 miliona primjeraka, od čega više od dva miliona u posljednjoj deceniji, prenosi Srna.