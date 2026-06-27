Milijarder napustio saslušanje o slučaju Epstin: "Izjurio je iz sobe"

Milijarder investitor Leon Blek napustio je saslušanje pred odborom američkog Kongresa koji istražuje pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna, nakon što je odbio da odgovori na pitanja o sporazumima o neotkrivanju informacija.

Blek, čije se ime pojavljuje u Epstinovim sudskim dokumentima, svjedočio je dobrovoljno, ali je otišao kada su ga zakonodavci počeli ispitivati o sporazumima, izvještava Bi-Bi-Si .

Izdate sudske naredbe

Nadzorni odbor Predstavničkog doma je potom izdao dva sudska poziva kojima se zahtjeva od Bleka da preda sve sporazume o neotkrivanju informacija i da svjedoči pod zakletvom pred kamerama. „Želimo da znamo da li je Džefri Epštajn bio umješan u te sporazume“, rekao je u petak republikanski predsjednik odbora, Džejms Komer. „Da li je on bio umješan u njihovu izradu? Da li je bio umješan u plaćanje ženama da potpišu sporazume? Koji je bio razlog za te sporazume? Želimo da znamo sve o njima.“

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Sporazumi o neotkrivanju informacija, poznati i kao NDA, su pravni sporazumi u kojima se strane slažu da određene informacije čuvaju u povjerljivosti, često kao dio ugovora o poravnanju ili ugovora o radu.

Blek je napustio Apolo Global Menadžment, čiji je suosnivač, 2021. godine usred pritiska javnosti zbog njegovih veza sa Epštajnom. On i dalje negira bilo kakvu krivi djela. Njegovi advokati su potvrdili za Bi-Bi-Si da je napustio ročište nakon što je njegov pravni tim „iznio svoje završne riječi“.

Blek: Platio sam Epstinu 158 miliona dolara

Tokom svog kratkog pojavljivanja pred odborom, Blek je navodno izjavio da je platio Epštajnu 158 miliona dolara u legitimne svrhe tokom njihove dugogodišnje veze. Taj iznos je bio predmet istrage Senata o tome da li je Blek namjerno preplatio Epštajnu kako bi prikrio plaćanja iz ličnih razloga pod maskom finansijskih usluga.

Blekovi advokati su istakli da je interna istraga u Apolou, koju je sprovela advokatska kancelarija Dehert, zaključila da su naknade koje je Blek platio Epštajnu bile za legitimne poreske savjete.

„Poznavao sam Džekila, ne Hajda“

Kao i mnogi drugi koji su svjedočili pred odborom, Blek je rekao da ga je prevario osramoćeni finansijer. „Poznavao sam Džekila, a ne Hajda“, rekao je u svojoj uvodnoj riječi, čiju je kopiju njegov advokat podelio sa BBC-jem. „Osvrćući se unazad, sada znam, kao i cijeli svijet, da je Epštajn bio umješan u užasne, gnusne aktivnosti. Veoma mi je žao Epštajnovih žrtava“, nastavio je Blek. „Želim da budem jasan da nisam bio svjestan ovih gnusnih aktivnosti dok Epštajn nije optužen za trgovinu ljudima u julu 2019. godine.“

Blek je negirao da je ikada zlostavljao ženu, imao seks sa maloljetnicom, učestvovao u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, plaćao Epštajnu za pristup ženama ili da ga je Epštajn ucjenjivao.

Slučaj prethodnog modela

Prema sudskim dokumentima, Blek je imao šestogodišnju aferu sa bivšom ruskom manekenkom Guzel Ganijevom, koja se završila optužbama za zlostavljanje. U tužbi Ganijeve protiv Bleka, koja je kasnije odbačena, navodi se da je on 2015. godine sastavio sporazum o neotkrivanju informacija kako bi osigurao njeno ćutanje.

Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD otkrivaju da je Epštajn nudio savjete Bleku, uključujući i predlog u imejlu svom asistentu da Blek angažuje bivše policijske službenike da kontaktiraju Ganijeva. „Izaberite način dostave poruke, moj izbor. - dva veoma poštovana bivša ----- popunite prazninu, imigracija, Skotland Jard. SFO... koji bi mogli da pokucaju na njena vrata i iznesu uslove“, napisao je Epštajn.

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Blekova advokatica, Suzan Estrih, odbacila je Ganijevine optužbe kao „dokazivo lažne“, a sam Blek je ranije rekao da je žrtva iznude. Sudija je na kraju odbacio Ganijevinu tužbu, pozivajući se na sporazum o neotkrivanju podataka koji je potpisala i oko 9 miliona dolara koje je primila u godinama nakon dogovora.

Reakcije na napuštanje saslušanja

Advokatica Estrih nazvala je sudske naloge „planiranom političkom taktikom“. „Gospodin Epštajn nije imao nikakve veze ni sa kakvim sporazumima o neotkrivanju informacija, bez obzira da li su postojali ili ne“, rekla je, dodajući da odbor „nije pokrenuo nijedno pitanje o legitimnim isplatama Epštajnu za profesionalne usluge vezane za poreska i pitanja nasljeđa“.

S druge strane, vodeći demokrata u Nadzornom odboru Predstavničkog doma, Robert Garsija, rekao je da je Blek „izjurio“ iz intervjua kada je bio primoran da se raspita o sporazumima o neotkrivanju informacija. „Leon Blek je imao priliku da uradi pravdu i pomogne nam da obezbjedimo pravdu za žrtve“, rekao je Garsija.

„Umjesto toga, izjurio je iz sobe kada su ga pritisnuli da pruži informacije o sporazumima o neotkrivanju podataka sa ženama i njegovoj vezi sa žrtvama Džefrija Epštajna.“ Garsija je dodao da će Blek „biti odgovoran ako ne sarađuje u našoj istrazi“.

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